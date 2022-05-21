Об этом он заявил в интервью по случаю третьей годовщины инаугурации. Зеленский подчеркнул, что война закончится за столом переговоров, а ее итоги будут оформлены дипломатически.

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Как Украина планирует завершить войну

Зеленский отметил, что не Украина начала эту войну, но нам ее завершать. В настоящее время Вооруженные Силы нашего государства уже показали, что могут дать отпор одной из величайших армий мира. После этого столкновения, по словам президента, Россия не встанет на ноги еще несколько лет.

Отразив наступление врага, наше государство имеет две цели:

сохранить как можно больше жизней военных,

вернуть территории, принадлежащие Украине.

Президент подчеркнул, что за первый этап борьбы мы заплатили жизнями украинцев – это очень дорогая цена, поэтому следует сделать все возможное, чтобы вторая часть отношений с Россией состоялась за столом переговоров.

"Выход на эту временную линию разграничения будет победой. Это будет говорить, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю. И тогда мы перейдем ко второй части. Я хотел бы, чтобы ума у России было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора стала справедливость, – подчеркнул Зеленский.

В настоящее время переговорный процесс заморожен

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией о прекращении войны приостановлены. После встречи в Стамбуле никакого продвижения в переговорах не произошло.

Подоляк рассказал, что Украина открыта для конструктивного диалога и готова выстраивать свои переговорные позиции. По его словам, в модерации этого процесса участвует также президент Владимир Зеленский. Россия за более чем 80 дней войны не поняла, что ситуация в Украине отличается от картинки, нарисованной Кремлем.

Вместе с тем, Подоляк подчеркнул, что пока речь не идет о "выходе или не выходе" Украины из переговоров, а только о целесообразности процесса и конкретики на этом этапе.

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