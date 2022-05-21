Про це він заявив у інтерв'ю з нагоди третьої річниці інавгурації. Зеленський наголосив, що війна закінчиться за столом переговорів, а її підсумки будуть оформлені дипломатично.

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Як Україна планує завершити війну

Зеленський зазначив, що не Україна розпочинала цю війну, але нам її завершувати. Наразі Збройні Сили нашої держави вже показали, що можуть дати відсіч одній з найбільших армій світу. Після цього зіткнення, за словами президента, Росія не встане на ноги ще кілька років.

Відбивши наступ ворога, наша держава має дві цілі:

зберегти якнайбільше життів військових,

повернути території, які належать Україні.

Президент наголосив, що за перший етап боротьби ми заплатили життями українців – це дуже дорога ціна, тому варто зробити усе можливе, щоб друга частина взаємин з Росією відбулася за столом переговорів.

"Вихід на цю тимчасову лінію розмежування буде перемогою. Це буде говорити, що вони нас не захопили й ми відстояли нашу землю. І тоді ми перейдемо до другої частини. Я хотів би, щоб розуму у Росії було достатньо, аби другу частину ми проговорили за столом переговорів. І щоб результатом цієї розмови стала справедливість, – наголосив Зеленський".

Наразі переговорний процес заморожений

Нагадаємо радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що мирні переговори між Україною та Росією щодо припинення війни призупинені. Після зустрічі у Стамбулі ніякого просування у переговорах не відбулося.

Подоляк розповів, що Україна відкрита до конструктивного діалогу та готова вибудовувати свої переговорні позиції. За його словами, в модерації цього процесу бере участь також президент Володимир Зеленський. Натомість Росія за більш ніж 80 днів війни не зрозуміла, що ситуація в Україні відрізняється від картинки, намальованої Кремлем.

Разом з тим, Подоляк наголосив, що наразі не йдеться про "вихід чи не вихід" України з переговорів, а тільки про доцільність процесу і конкретику на цьому етапі.

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