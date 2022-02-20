Снова взвыли сирены: оккупированная часть Луганщины останется без связи и интернета

В оккупированном Россией Луганске снова раздались сирены. Также у "ЛНР" есть проблемы с мобильной связью и полностью отключен интернет.

Видео с обстановкой на оккупированной части Луганской области обнародовали российские телеграм-каналы.

Важно С беспилотниками и "диверсантами": оккупанты готовят провокацию с обстрелами гражданских

Почему нет интернета и связи

Причиной отсутствия интернета и связи объяснили, что сотрудники "государственного" и единого коммуникационного предприятия попали под мобилизацию.

В силу сложившихся обстоятельств, в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи "Лугаком" (мобильный оператор – 24 канал) и интернета на всей территории республики,

– говорится в сообщении предприятия "Луганские коммуникации".

Отметим, что связь оператора "Лугаком" работает с сильными сбоями уже четвертые сутки с начала резкого обострения ситуации на Донбассе.

На оккупированной территории Луганщины воют сирены: смотрите видео

Российская пропаганда не утихает

Пропагандисты Кремля не перестают распространять абсурдные фейки об ВСУ и Украине. К примеру:

В России заявили, что ночью 19 февраля на территории Ростовской области якобы разорвался снаряд. Взрыв вроде бы произошел в километре от границы с Украиной. Причастность ВСУ к этому украинские власти официально опровергли.

Впоследствии российские СМИ сообщили о еще одном якобы украинском снаряде, который попал на территорию Ростовской области. По предварительным данным, пишут медиа, это боеприпас от системы "Град".

Российские пропагандисты также заявили о задержании якобы "украинского агента". Ему приписывают подрыв автомобиля в Донецке.

В оккупированный Донецк приехали "вагнеровцы", чтобы совершать провокации: смотрите видео