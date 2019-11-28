Снова боевики стреляли из запрещенного оружия: несколько украинских воинов получили ранения

В течение суток 27 ноября пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь боевики совершили 6 обстрелов:

вблизи Старогнатовки и Березового – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

– из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; дважды возле Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; недалеко от Водяного , на Приазовье, – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

, на Приазовье, – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов.

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Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 3 вражеских обстрела:

неподалеку от Южного – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов;

– из ручных противотанковых и автоматических гранатометов; вблизи Шумов – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; возле Попасной – из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов со стороны боевиков ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил. Еще один украинский защитник получил боевую травму.

С начала текущих суток пророссийские наемники били из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Эти боевые действия произошли в районе Новолуганского. К счастью, потерь с украинской стороны нет.

В прошедшие сутки, 26 ноября, боевики на Донбассе были несколько активнее. Они 12 раз обстреливали позиции украинских военных. К счастью, наши бойцы не понесли потерь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала