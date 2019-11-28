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      Снова боевики стреляли из запрещенного оружия: несколько украинских воинов получили ранения

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      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      В течение суток 27 ноября пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь боевики совершили 6 обстрелов:

      • вблизи Старогнатовки и Березового – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
      • дважды возле Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • недалеко от Водяного, на Приазовье, – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
      • вблизи Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов.

      Советуем ознакомиться! Сила духа и непокорность украинских воинов: мощные примеры

      Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 3 вражеских обстрела:

      • неподалеку от Южного – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов;
      • вблизи Шумов – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • возле Попасной – из стрелкового оружия.

      Вследствие обстрелов со стороны боевиков ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил. Еще один украинский защитник получил боевую травму.

      С начала текущих суток пророссийские наемники били из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Эти боевые действия произошли в районе Новолуганского. К счастью, потерь с украинской стороны нет.

      В прошедшие сутки, 26 ноября, боевики на Донбассе были несколько активнее. Они 12 раз обстреливали позиции украинских военных. К счастью, наши бойцы не понесли потерь.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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