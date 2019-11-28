Знову бойовики стріляли з забороненої зброї: кілька українських воїнів зазнали поранень
Упродовж доби 27 листопада проросійські бойовики на Донбасі 9 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Найгарячіше було у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут бойовики здійснили 6 обстрілів:
- поблизу Старогнатівки та Березового – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі біля Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Водяного, що на Приазов'ї, – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.
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Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано 3 ворожих обстріли:
- неподалік Південного – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів;
- поблизу Шумів – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Попасної – зі стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілів з бойку бойовиків поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ще один український захисник отримав бойову травму.
Від початку поточної добипроросійські найманці били з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Ці бойові дії відбулися у районі Новолуганського. На щастя, втрат з українського боку немає.
Упродовж минулої доби 26 листопада бойовики на Донбасі були дещо активнішими. Вони 12 разів обстрілювали позиції українських військових. На щастя, наші бійці не зазнали втрат.
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