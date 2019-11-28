Знову бойовики стріляли з забороненої зброї: кілька українських воїнів зазнали поранень

Упродовж доби 27 листопада проросійські бойовики на Донбасі 9 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Найгарячіше було у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут бойовики здійснили 6 обстрілів:

поблизу Старогнатівки та Березового – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

та – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї; двічі біля Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Водяного , що на Приазов'ї, – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

, що на Приазов'ї, – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

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Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано 3 ворожих обстріли:

неподалік Південного – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів;

– з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів; поблизу Шумів – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

– зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; біля Попасної – зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів з бойку бойовиків поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ще один український захисник отримав бойову травму.

Від початку поточної добипроросійські найманці били з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Ці бойові дії відбулися у районі Новолуганського. На щастя, втрат з українського боку немає.

Упродовж минулої доби 26 листопада бойовики на Донбасі були дещо активнішими. Вони 12 разів обстрілювали позиції українських військових. На щастя, наші бійці не зазнали втрат.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу