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      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Знову бойовики стріляли з забороненої зброї: кілька українських воїнів зазнали поранень

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      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 27 листопада проросійські бойовики на Донбасі 9 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Найгарячіше було у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут бойовики здійснили 6 обстрілів:

      • поблизу Старогнатівки та Березового – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
      • двічі біля Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • неподалік Водяного, що на Приазов'ї, – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
      • поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

      Радимо ознайомитися! Сила духу і нескореність українських воїнів: потужні приклади

      Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано 3 ворожих обстріли:

      • неподалік Південного – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів;
      • поблизу Шумів – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
      • біля Попасної – зі стрілецької зброї.

      Внаслідок обстрілів з бойку бойовиків поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ще один український захисник отримав бойову травму.

      Від початку поточної добипроросійські найманці били з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Ці бойові дії відбулися у районі Новолуганського. На щастя, втрат з українського боку немає.

      Упродовж минулої доби 26 листопада бойовики на Донбасі були дещо активнішими. Вони 12 разів обстрілювали позиції українських військових. На щастя, наші бійці не зазнали втрат.


      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Проросійські бойовики
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