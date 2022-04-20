Со мной обращались как садисты, – журналист из Новой Каховки рассказал о плене оккупантов

Журналист Олег Батурин из Новой Каховки недавно находился в плену оккупантов. Захватчики обращались с пленными ужасно и пытались скрыть себя.

Об этом Батурин рассказал в эфире 24 канала. По его словам, пленных допрашивали местные коллаборанты.

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Месть за профессиональную деятельность

Он предположил, что его схватили из-за журналистской деятельности. В частности, оккупанты упоминали о нескольких его публикациях.

Со мной и другими пленными они обращались, как садисты. Кроме того, они боялись назвать свое имя и показывать лицо. Постоянно чувствовал, что они хотят скрыть себя,

– сообщил журналист.

Он отметил, что когда спрашивал, кто они такие и почему его задержали – оккупанты отвечали в очень грубой форме. Журналист также подчеркнул, что все захватчики были вооружены, поэтому пленники должны выполнять их указания.

Никаких условий не выдвинули

По словам Батурина, во время плена ему не выдвигались никакие условия. Впрочем, когда освободили, то приказали не выходить из дома и ждать указаний в ближайшие 5 дней.

Со мной так и не связались. Допускаю, что на тот момент у них просто не дошли руки до меня,

– отметил он.

Цель оккупантов

Журналист предположил, что его отпустили, поскольку оккупантам нужно было освободить место для других. Как он отметил, в изолятор, где его содержали, каждый день завозили очень много новых пленных.

Большинство из них – это ветераны АТО, бывшие военнослужащие. Мне кажется, что в тот момент это была их основная цель. Люди, которым они хотели отомстить – захватить, пленить и проводить с ними допросы,

– заявил Батурин.

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