Испугался громких фейерверков: трехлапая собака Санду потерялась в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь потерялась собака президента Молдовы Майи Санду по кличке Кодруц. Песик испугался громких взрывов фейерверка.
Однако Кодруца удалось быстро найти, сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.
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Что известно об исчезновении собаки Майи Санду
Сообщается, что утром 1 января очевидцы опубликовали объявление о испуганной собачке без передней лапы в центре Кишинева.
На фотографии пользователи сети узнали любимца президента Санду. После этого собаку поймали и вернули владелице.
Представитель Санду Игорь Захаров подтвердил журналистам информацию об исчезновении собаки.
Сегодня утром (1 января – 24 Канал) с нашим дорогим другом Кодруцом произошел неприятный случай. Громкие фейерверки напугали его, и в панике он выбежал со двора администрации,
– рассказал он.
Захаров добавил, что "известного на всю страну собаку" быстро нашли. Сейчас он в безопасности, дома. Представитель президента Молдовы указал, что этот случай напоминает нам о том, как важно быть ответственными и осознавать, что фейерверки негативно влияют на наших друзей-животных.