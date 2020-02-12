Собака пограничников отвечает на лозунг "Слава Украине": интересное видео

Украинские пограничники похвастались служебной собакой-патриотом по прозвищу Лед. Они научили четвероногого отвечать (лаять) на приветствие "Слава Украине".

Собака служит на админгранице с оккупированным Крымом, рассказали в МВД Украины. Также силовики продемонстрировали видео с патриотическими навыками животного.

Интересно: Замотали скотчем и выбросили: пограничник спас щенка из лесополосы

На записи видно пограничника в форме, который стоит рядом с собакой. Он говорит четвероногому: "Слава Украине!". В ответ Лед становится на задние лапы и громко лает, как бы говоря в ответ "Героям Слава". После этого собака радостно начала прыгать на служащего.

Помощник пограничников точно знает, как нужно отвечать на лозунг "Слава Украине!",

– подписали сообщение правоохранители.

Заметим, украинцы часто используют патриотический лозунг-поздравление "Слава Украине". В 2018 году слова "Слава Украине! Героям слава!" стали официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины.

Часто лозунг используют украинские и иностранные политики. Так, премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступая на форуме в Давосе учил инвесторов говорить "Слава Украине!". Он пояснил, что для того, чтобы стать успешным в Украине, нужно знать лишь эти два слова.