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      Собака пограничников отвечает на лозунг "Слава Украине": интересное видео

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      Пограничники научили собаку отвечать на лозунг "Слава Украине" / Скрин из видео

      Украинские пограничники похвастались служебной собакой-патриотом по прозвищу Лед. Они научили четвероногого отвечать (лаять) на приветствие "Слава Украине".

      Собака служит на админгранице с оккупированным Крымом, рассказали в МВД Украины. Также силовики продемонстрировали видео с патриотическими навыками животного.

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      На записи видно пограничника в форме, который стоит рядом с собакой. Он говорит четвероногому: "Слава Украине!". В ответ Лед становится на задние лапы и громко лает, как бы говоря в ответ "Героям Слава". После этого собака радостно начала прыгать на служащего.

      Помощник пограничников точно знает, как нужно отвечать на лозунг "Слава Украине!",
      – подписали сообщение правоохранители.

      Заметим, украинцы часто используют патриотический лозунг-поздравление "Слава Украине". В 2018 году слова "Слава Украине! Героям слава!" стали официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины.

      Часто лозунг используют украинские и иностранные политики. Так, премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступая на форуме в Давосе учил инвесторов говорить "Слава Украине!". Он пояснил, что для того, чтобы стать успешным в Украине, нужно знать лишь эти два слова.

       

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Мир животных
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