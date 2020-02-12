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      Собака прикордонників відповідає на гасло "Слава Україні": цікаве відео

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      Прикордонники навчили собаку відповідати на гасло "Слава Україні" / Скрін з відео

      Українські прикордонники похизувалися службовим собакою-патріотом на прізвисько Лед. Вони навчили чотирилапого відповідати (гавкати) на вітання "Слава Україні".

      Собака служить на адмінмежі з окупований Кримом, розповіли у МВС України. Також силовики продемонстрували відео з патріотичними навичками тварини.

      Цікаво: Замотали скотчем й викинули: прикордонник врятував цуценя з лісосмуги

      На записі видно прикордонника у формі, який стоїть поруч з собакою. Він каже до чотирилапого: "Слава Україні!". У відповідь Лед стає на задні лапи і голосно гавкає, ніби кажучи у відповідь "Героям Слава". Після цього собака радісно почав стрибати на службовця.

      Помічник прикордонників точно знає, як потрібно відповідати на гасло "Слава Україні!",
      – підписали допис правоохоронці.

       

      Зауважимо, українці часто використовують патріотичне гасло-вітання "Слава Україні". У 2018 році слова "Слава Україні! Героям слава!" стали офіційним військовим вітанням Збройних сил України. 

      Часто гасло використовують українські та іноземні політики. Так, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук виступаючи на форумі у Давосі вчив інвесторів говорити "Слава Україні!". Він пояснив, що для того, аби стати успішним в Україні, потрібно знати лиш ці два слова.

       

       

      У Путіна відповіли на заяву Арахамії про воду для Криму в обмін на виведення військ
      сьогодні
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Світ тварин
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