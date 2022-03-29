Обломки ракеты, сбитой украинскими ПВО, попали в его здание в ночь на 28 марта. Эту информацию Фокин уже подтвердил в комментарии журналистам.

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Фокин – в Молдове, но планирует вернуться

89-летний Фокин сейчас находится в Молдове – в гостях у своего друга. "Собирался ехать домой, а оказалось, что некуда ехать, потому что разгромило окна, двери", – отметил бывший премьер.

Поэтому пока условно пленкой не покроют, вернуться не могу. Я уверен, что мы его отстроим. Там не такие большие повреждения,

– объяснил он.

В то же время подчеркнул, что это нельзя сравнивать с происходящим в других украинских городах. Вспомнил, в частности, о городе своей мамы – Мариуполе, на который сейчас не может смотреть без слез.

Фокин входил в Трехстороннюю контактную группу

Ранее Фокин был первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Тогда он отметился рядом скандальных заявлений.

Утверждал, например, что не видит никакого доказательства того, что на Востоке идет война между Украиной и Россией, а также настаивал на всеобщей амнистии для боевиков.



Журналисты показали поврежденный дом Фокина / Фото проекта "Схемы"

Внучка Фокина показала последствия атаки

Внучка бывшего премьер-министра – певица и модель – Маша Фокина рассказала в инстаграме о жутких последствиях вражеской атаки. Дотла сгорел подвал, в котором в течение месяца во время воздушных тревог скрывалась их семья. В своих сторис певица показала фото своих родных, сделанное раньше.

Фокина отметила, что уничтожен фасад дома. К сожалению, погиб домашний любимец семьи – собака пыталась спрятаться под лавкой. По словам певицы, ее разорвало в клочья.

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