Уламки ракети, збитої українськими ППО, поцілили у його будинок вночі проти 28 березня. Цю інформацію Фокін вже підтвердив у коментарі журналістам.

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Фокін – у Молдові, але планує повернутися

89-річний Фокін зараз перебуває у Молдові – в гостях у свого друга. "Збирався їхати додому, а виявилося, що немає куди їхати, бо розтрощило вікна, двері", – зазначив колишній прем'єр.

Тому поки що умовно плівкою не покриють, повернутися не можу. Я переконаний, що ми його відбудуємо. Там не такі великі пошкодження,

– пояснив він.

Водночас підкреслив, що це не можна порівнювати з тим, що відбувається в інших українських містах. Згадав, зокрема, про місто своєї мами – Маріуполь, на яке зараз не може дивитися без сліз.

Фокін входив до Тристоронньої контактної групи

Раніше Фокін був першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Тоді він відзначився низкою скандальних заяв.

Стверджував, наприклад, що не бачить жодного доказу того, що на Сході триває війна між Україною та Росією, а також наполягав на загальній амністії для бойовиків.



Журналісти показали пошкоджений будинок Фокіна / Фото проєкту "Схеми"

Внучка Фокіна показала наслідки атаки

Внучка колишнього прем'єр-міністра – співачка та модель – Маша Фокіна розповіла в інстаграмі про моторошні наслідки ворожої атаки. Дотла згорів підвал, в якому протягом місяця під час повітряних тривог ховалася їхня родина. У своїх сторіс співачка показала своїх рідних, зроблене раніше.

Фокіна зазначила, що знищений фасад будинку. На жаль, загинув домашній улюбленець родини – собака намагався сховатися під лавкою. За словами співачки, його розірвало на шматки.

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