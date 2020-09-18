Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін вкотре наголосив на необхідності оголошення загальної амністії для проросійських бойовиків на Донбасі. На його думку, без цього неможливо досягти миру на Донбасі.

Нова скандальна заява Фокіна

Вітольд Фокін в ефірі "Українського радіо" зазначив, що на Донбасі нереально провести вибіркову амністію. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Слів з контексту не виривали: Фокін підтвердив, що справді наполягав на амністії для бойовиків

При цьому він додав, що це не означає, що треба помилувати злочинців, ґвалтівників і вбивць.

Треба почати по-справжньому розводити війська. Треба відводити важку техніку. А далі, не можна розраховувати на мир у віддаленій перспективі, якщо не оголосити загальну амністію,

– сказав Фокін.

Призначення Фокіна в ТКГ і його скандальні заяви: головне

18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна. Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).

З часу свого призначення Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема висловив думку про необхідність їхати до бойовиків на Донбас, а також запрошувати їх сюди на переговори.

Фокін також не виключав прямих переговорів із окупаційними адміністраціями та піднімав питання загальної амністії для бойовиків.

На ці заяви Фокіна відреагували в Офісі Президента. Там наголосили, що слова політика не відбивають офіційної позиції держави. Крім того, з'явилася реакція міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – той назвав слова Фокіна такими, що не відповідають національним інтересам.

Згодом сам Фокін пояснив, що його слова з контексту не виривали, але вони були спотворені не в самому інтерв'ю, а іншими ЗМІ, які поширювали цю заяву. Мовляв, його слова перекрутили медіа, що належать до якоїсь "партії війни". Кого саме мав на увазі Вітольд Фокін – не уточнюється.

Зверніть увагу! Раніше онука Вітольда Фокіна Марія втрапила в гучний скандал. Вона заявила, що познайомила дідуся із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Вона не заперечує, що причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську.



Водночас главу Єрмака Фокіна назвала "Андрюшею" та запевнила, що знайома з ним давно і досить часто з ним бачиться.