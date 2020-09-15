Слів з контексту не виривали: Фокін підтвердив, що справді наполягав на амністії для бойовиків
Заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін піддався критиці після своєї заяви в одному з інтерв'ю, що Україна повинна амністувати бойовиків, що вбивали наших військових. Тоді за нього заступилися інші члени делегації і заявили: слова, ймовірно, вирвали з контексту. Втім сам Фокін стверджує, що саме так він і говорив і справді в це вірить.
Вітольд Фокін у коментарі виданню "Страна", якому він і давав скандальне інтерв'ю, підтвердив, що жодних претензій щодо цитування його слів не має.
До слова Резніков став на захист Фокіна й звинуватив ЗМІ у маніпуляціях
Хотів би подякувати журналістам за професійну роботу. Ніяких претензій до видання у мене немає,
– заявив заступник голови української делегації.
Він пояснив, що його слова були спотворені не в самому інтерв'ю, а іншими ЗМІ, які поширювали цю заяву. Мовляв, його слова перекрутили медіа, що належать до якоїсь "партії війни". Кого саме мав на увазі Вітольд Фокін – не уточнюється.
Коротко про заяву Фокіна:
- Вітольд Фокін дав інтерв'ю "Страні" в серпні – незадовго після його призначення в українську групу ТКГ. Він заявив, що з обох сторін "скоїли багато злочинів", які в підсумку повинні бути розслідувані, а винні – покарані.
- "Та сьогодні, щоб припинити війну й вберегти життя бійців і командирів, моя позиція – потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу", – дослівно заявив Фокін.
- Пізніше в цьому ж інтерв'ю він пояснив, що амністія бойовиків має стати кроком на шляху загальних поступок. Мовляв, після цього ворог може піти напоступки Україні й відмовитися від своєї позиції щодо зміни Конституції для спеціального статусу.