Заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін піддався критиці після своєї заяви в одному з інтерв'ю, що Україна повинна амністувати бойовиків, що вбивали наших військових. Тоді за нього заступилися інші члени делегації і заявили: слова, ймовірно, вирвали з контексту. Втім сам Фокін стверджує, що саме так він і говорив і справді в це вірить.

Вітольд Фокін у коментарі виданню "Страна", якому він і давав скандальне інтерв'ю, підтвердив, що жодних претензій щодо цитування його слів не має.

До слова Резніков став на захист Фокіна й звинуватив ЗМІ у маніпуляціях

Хотів би подякувати журналістам за професійну роботу. Ніяких претензій до видання у мене немає,

– заявив заступник голови української делегації.

Він пояснив, що його слова були спотворені не в самому інтерв'ю, а іншими ЗМІ, які поширювали цю заяву. Мовляв, його слова перекрутили медіа, що належать до якоїсь "партії війни". Кого саме мав на увазі Вітольд Фокін – не уточнюється.

Коротко про заяву Фокіна: