В українській делегації у ТКГ по Донбасу запровадять посаду офіційного спікера. Таке рішення ухвалили на тлі скандалу навколо неоднозначних заяв Вітольда Фокіна про амністію бойовиків та особливий статус Донбасу.

Про запровадження посади офіційного речника української делегації в ТКГ в ефірі програми "Свобода слова" від 14 вересня говорив віцепрем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

До теми Я не можу заборонити йому мати власну думку, – Кравчук про заяви Фокіна

Для чого делегації ТКГ офіційний спікер

Резніков пояснив необхідність запровадження посади спікера української делегації в ТКГ так:

Раніше українці мало знали про її роботу, мали хіба "сухі інформаційні повідомлення".

Тепер завданням офіційного спікера буде "фокусувати всі сигнали", щоб був "one voice від імені української делегації".

"Це висновок, який ми зробили, і ми будемо зараз виправлятися", – зауважив Резніков

Варто зазначити, що розмова про офіційного спікера делегації України в ТКГ почалася на тлі скандалу навколо неоднозначних заяв Вітольда Фокіна – заступника голови делегації Кравчука.

Коротко про скандал навколо заяв Фокіна

18 серпня 2020 року Володимир Зеленський призначив Вітольда Фокіна заступником глави української делегації у ТКГ. Чрез 10 днів у виданні "Страна" з'явилося інтерв'ю Фокіна, у якому містилися ціла низка скандальних заяв:

Про необхідність амністії бойовиків.

Про проведення місцевих виборів на окупованих територіях.

Про надання особливого статусу всьому Донбасу

У Верховній Раді та Офісі Президента заявили, що висловлювання Фокіна – це не офіційна позиція держави.

Як Резніков прокоментував скандальні заяви Фокіна

Олексій Резніков розповів, що мав розмову з Вітольдом Фокіним і бачив чернетку інтерв'ю, в якому написано: "Треба приймати амністію, крім тих, у кого руки в крові".

Це "шановне" видання викреслило його відповідь повну і написало, як їм захотілося,

– заявив віцепрем'єр.

Фокін же виправдався так, що 25 років був на пенсії й поза медійним полем, тож "сприймає світ трохи інакше".

"Ми зробили з цього висновки. Я вам достеменно кажу: всі члени української делегації мають проукраїнську позицію", – підсумував Резніков.

У виданні " Страна" запевняють, що такі твердження про вирізання якихось слів Фокіна з інтерв'ю – фейк.