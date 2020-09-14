Перший президент України Леонід Кравчук прокоментував заяви Вітольда Фокіна, зазначивши, що ці питання не обговорювали на засіданні української делегації ТКГ і на рівні Офісу Президента.

У програмі "Новий вечір Дмитра Тузова" на Радіо "НВ" Леонід Кравчук повідомив, що його хвилюють непорозуміння в Україні довкола заяв Вітольда Фокіна.

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Перший президент України ствердив, що він не може заборонити мати Фокіну власну думку і висловлювати її. Адже це було б недемократично і проти свободи слова, яку проголошує українська держава.

Коментувати особисті думки Вітольда Павловича, які в демократичному суспільстві можуть бути проголошені або оформлені в якусь концепцію, не хотів би,

– повідомив Кравчук.

За словами Кравчука, якби Фокін висловився про це на засіданні делегації, то перший президент виступив би з пропозицією звільнити його з посади. Леонід Кравчук наголосив, що оскільки Фокін виступав поза делегацією, то і президент України, і прем'єр-міністр, і будь-який народний депутат висловлюють свої думки не завжди в тому руслі, в якому це визначено чи то партією, чи то фракцією. Оскільки вони живуть в демократичному суспільстві, то не повинно бути проблем з висловлюванням своїх думок, пояснив Кравчук.

Що відомо про заяви Фокіна