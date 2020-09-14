Я не можу заборонити йому мати власну думку, – Кравчук про заяви Фокіна
Перший президент України Леонід Кравчук прокоментував заяви Вітольда Фокіна, зазначивши, що ці питання не обговорювали на засіданні української делегації ТКГ і на рівні Офісу Президента.
У програмі "Новий вечір Дмитра Тузова" на Радіо "НВ" Леонід Кравчук повідомив, що його хвилюють непорозуміння в Україні довкола заяв Вітольда Фокіна.
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Перший президент України ствердив, що він не може заборонити мати Фокіну власну думку і висловлювати її. Адже це було б недемократично і проти свободи слова, яку проголошує українська держава.
Коментувати особисті думки Вітольда Павловича, які в демократичному суспільстві можуть бути проголошені або оформлені в якусь концепцію, не хотів би,
– повідомив Кравчук.
За словами Кравчука, якби Фокін висловився про це на засіданні делегації, то перший президент виступив би з пропозицією звільнити його з посади. Леонід Кравчук наголосив, що оскільки Фокін виступав поза делегацією, то і президент України, і прем'єр-міністр, і будь-який народний депутат висловлюють свої думки не завжди в тому руслі, в якому це визначено чи то партією, чи то фракцією. Оскільки вони живуть в демократичному суспільстві, то не повинно бути проблем з висловлюванням своїх думок, пояснив Кравчук.
Що відомо про заяви Фокіна
- 18 серпня 2020 року заступником глави української делегації у ТКГ став Вітольд Фокін.
- В інтерв'ю він розповів, які дії потрібно зробити, щоб закінчити війну на Донбасі.
- Заяви політика про амністію бойовиків, місцеві вибори на окупованих територіях і особливий статус для Донбасу обурили суспільство.
- Ідеї Фокіна розкритикували глава МВС Аваков та спікер Верховної Ради Разумков.
- В Офісі Президента заявили, що висловлювання політика не тотожні офіційній позиції держави.