Заяви Фокіна про Донбас: у Раді не знають, коли зможуть заслухати пояснення політика
Станом на 14 вересня невідомо, коли у парламенті зможуть заслухати заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна. Політик мав пояснити, що означали його заяви про амністію бойовиків та особливий статус Донбасу.
Фокіна мали заслухати ще 12 вересня. Однак політик досі не може з'явитись у Раду. Про це заявив голова комітету з питань організації державної влади Ради Андрій Клочко на засіданні погоджувальної ради, інформує 24 канал.
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Все, що залежить від комітету, ми зробили,
– наголосив Клочко.
Голова комітету зауважив, що наразі не може пояснити, коли народним депутатам вийде зібратися, аби поспілкуватись із Фокіним.
Чому Фокін не приходить до парламенту
Фокіна викликали на засідання комітету ще 2 вересня, аби він пояснив свої заяви про Донбас. Представник України в ТКГ мав з'явитись на зустріч минулого тижня.
Однак політик заявив, що не прийде. Причиною відмови назвав зайнятість через роботу в Тристоронній контактній групі.
Заяви Фокіна про Донбас: що відомо
- Вітольд Фокін став заступником глави української делегації у ТКГ 18 серпня 2020 року.
- Після призначення на посаду Фокін розповів в інтерв'ю, що, на його думку, варто зробити для закінчення війни на Донбасі.
- Зокрема, він виокремив амністію бойовиків, місцеві вибори на окупованих територіях та особливий статус для Донбасу.
- Такі заяви викликали обурення в суспільства. В Офісі Президента наголосили, що заяви Фокіна не відповідають офіційній позиції держави. Також ідею політика розкритикували спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та глава МВС Арсен Аваков.
- Фокін стверджував, що "його слова потрапили туди, куди треба, якщо прихильники війни бісяться."