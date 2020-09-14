Станом на 14 вересня невідомо, коли у парламенті зможуть заслухати заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна. Політик мав пояснити, що означали його заяви про амністію бойовиків та особливий статус Донбасу.

Фокіна мали заслухати ще 12 вересня. Однак політик досі не може з'явитись у Раду. Про це заявив голова комітету з питань організації державної влади Ради Андрій Клочко на засіданні погоджувальної ради, інформує 24 канал.

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Все, що залежить від комітету, ми зробили,

– наголосив Клочко.

Голова комітету зауважив, що наразі не може пояснити, коли народним депутатам вийде зібратися, аби поспілкуватись із Фокіним.

Чому Фокін не приходить до парламенту

Фокіна викликали на засідання комітету ще 2 вересня, аби він пояснив свої заяви про Донбас. Представник України в ТКГ мав з'явитись на зустріч минулого тижня.

Однак політик заявив, що не прийде. Причиною відмови назвав зайнятість через роботу в Тристоронній контактній групі.

Заяви Фокіна про Донбас: що відомо