Фокіна викликали на засідання комітету Ради: чекають на пояснення його заяв
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура запропонував викликати члена української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна на засідання парламентського комітету з питань організації державної влади. Комітет підтримав пропозицію та призначив позачергове засідання.
Качура звернувся до комітету з питань організації державної влади й місцевого самоврядування, вимагаючи запросити на засідання Фокіна. Про це нардеп повідомив у своєму телеграмі.
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Це потрібно для отримання пояснень (щодо недавніх заяв Фокіна у ЗМІ – 24 канал) та вироблення спільної позиції делегатів в ТКГ і Ради щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі,
– повідомив Качура.
За його словами, комітет прийняв рішення провести позачергове засідання. Зустріч відбудеться вже наступного тижня.
Заяви Фокіна про Донбас: що відомо
- Фокін запропонував оголосити повну амністію для усіх бойовиків, які воювали на Донбасі. Незважаючи на те, що серед них є ті, хто катували та вбивали українських військових та мирних людей.
- Він також наголошував, що після амністії необхідно провести вибори й надати Донбасу особливий статус.
- Фактично врегулювання ситуації він бачить у тому, щоб виконати усі умови російських окупантів.
- На ці заяви Фокіна відреагували в Офісі Президента. Там наголосили, що слова політика не відображають офіційної позиції держави.
- Коли на Фокіна обвалився шквал критики через його заяви, він прокоментував це так: "Якщо прихильники війни бісяться, значить, мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми й збираємося робити.