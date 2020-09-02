Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура запропонував викликати члена української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна на засідання парламентського комітету з питань організації державної влади. Комітет підтримав пропозицію та призначив позачергове засідання.

Качура звернувся до комітету з питань організації державної влади й місцевого самоврядування, вимагаючи запросити на засідання Фокіна. Про це нардеп повідомив у своєму телеграмі.

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Це потрібно для отримання пояснень (щодо недавніх заяв Фокіна у ЗМІ – 24 канал) та вироблення спільної позиції делегатів в ТКГ і Ради щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі,

– повідомив Качура.

За його словами, комітет прийняв рішення провести позачергове засідання. Зустріч відбудеться вже наступного тижня.

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