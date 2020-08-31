Мої слова потрапили туди, куди треба, – Фокін про реакцію на його заяви щодо Донбасу
Перший заступник керівника української делегації в ТКГ Вітольд Фокін відповів на критику його заяв щодо Донбасу, зокрема, – про амністію бойовиків. Фокін зазначив, що його мета – принести в Україну мир.
Нам треба принести мир, – Фокін
Загалом політик задоволений реакцією на свої слова. Про це Фокін повідомив в коментарі "5 каналу".
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Якщо прихильники війни бісяться, значить, мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми й збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком,
– сказав Фокін.
Сам експрем'єр-міністр України зазначив, що начебто просто цитував "положення з мінських домовленостей" і що в владних структурах є "заслані козачки".
Що відомо про скандальну заяву Фокіна
- Перший заступник керівника української делегації в інтерв'ю одному з видань зазначив, що щоб зупинити війну на Донбасі слід оголосити загальну амністію, провести вибори та вирішити питання з особливим статусом.
- В Офісі Президента відреагували на ідею заступника глави української делегації в ТКГ: керівник ОП Андрій Єрмак підкреслив, що окремі коментарі Фокіна не показують офіційної позиції України.
- Також ідею Фокіна розкритикували спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та глава МВС Арсен Аваков. Очільник МВС наголосив, що слова заступника Кравчука не відповідають національним інтересам.