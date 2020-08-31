Перший заступник керівника української делегації в ТКГ Вітольд Фокін відповів на критику його заяв щодо Донбасу, зокрема, – про амністію бойовиків. Фокін зазначив, що його мета – принести в Україну мир.

Нам треба принести мир, – Фокін

Загалом політик задоволений реакцією на свої слова. Про це Фокін повідомив в коментарі "5 каналу".

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Якщо прихильники війни бісяться, значить, мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми й збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком,

– сказав Фокін.

Сам експрем'єр-міністр України зазначив, що начебто просто цитував "положення з мінських домовленостей" і що в владних структурах є "заслані козачки".

Що відомо про скандальну заяву Фокіна