Голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв вимагає виключити з української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна. Останній запропонував ідею повної амністії для проросійських бойовиків на Донбасі.

Таку різку заяву нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв зробив на своїй фейсбук-сторінці.

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За словами Чернєва, не повинно бути ніякого особливого статусу для всієї території Донецької та Луганської областей. Він нагадав Фокіну, що бойовики, які вбивали українських військових не мають жодного права на амністію.

Люди, які фактично здають національні інтереси і відверто підіграють ворогові, не мають права представляти нашу країну. Вимагаю виведення Фокіна зі складу ТКГ, – закликав нардеп.

Скандальна заява Фокіна про амністію бойовикам: що треба знати

Заступник Кравчука в українській делегації ТКГ Вітольд Фокін в інтерв'ю проросійському виданню "Страна" заявив, що є поступки, на які Україна може піти. З обох боків, мовляв, "було скоєно чимало злочинів". Це все слід розслідувати, а винних – притягнути до відповідальності.

"Але сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів", наполягає Фокін, потрібна загальна амністія.

Він також вважає, що на Донбасі потрібно провести вибори. Фокін каже, що разом з Кравчуком готовий їхати на окупований Донбас і домовлятися з бойовиками про мир.

Як на скандальну заяву відреагувала українська влада

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та глава МВС Арсен Аваков розкритикували ідею заступника глави української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна щодо повної амністії проросійських бойовиків на Донбасі.

Аваков, зокрема, вважає заяву Фокіна про амністію бойовикам такою, що не відповідає національним інтересам. Він також назвав її спекулятивною.

Натомість глава Офісу Президента Андрій Єрмак сказав, що позиція Фокіна не відповідає офіційній позиції української делегації в ТКГ . Він назвав слова Фокіна особистою думкою політика.

. Він назвав слова Фокіна особистою думкою політика. Водночас у "Слузі народу" закликають Фокіна обговорити це питання з депутатами.

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