Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та глава МВС Арсен Аваков розкритикували ідею заступника глави української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна щодо повної амністії проросійських бойовиків на Донбасі. Водночас у "Слузі народу" закликають Фокіна обговорити це питання з депутатами.

Спікер парламенту, зокрема, наголосив, що Україна не може йти своїм шляхом у питаннях амністії військових злочинців. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

До теми Особливий статус, загальна амністія, вибори, – Фокін про те, що слід зробити для Донбасу

Дмитро Разумков прокоментував неоднозначну заяву заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна.

Є військові злочини, які в жодній державі світу не підлягають амністії. Це реалії, з якими стикався світ вже багато років,

– наголосив спікер.

Реакція Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про амністію бойовикам такою, що не відповідає національним інтересам. Він також назвав її спекулятивною, повідомляє пресцентр МВС.

За словами глави МВС, жоден український воїн не має гинути через недолугі політичні спекуляції.

Пам'ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших військових,

– заявив він.

Що про це думають у "Слузі народу"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко допустив проведення зустрічі з Фокіним у зв'язку із останніми його заявами щодо Донбасу. За його словами, раніше в Раді таку розмову провели з Леонідом Кравчуком.

Корнієнко також наголосив, що безпечних умов для проведення виборів в ОРДЛО наразі немає.

Що про загальну амністію бойовиків говорив Фокін

Заступник Кравчука в інтерв'ю проросійському виданню "Страна" заявив, що є поступки, на які Україна може піти. З обох боків, мовляв, "було скоєно чимало злочинів". Це все слід розслідувати, а винних – притягнути до відповідальності.

"Але сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів", наполягає Фокін, потрібна загальна амністія.

Він також вважає, що на Донбасі потрібно провести вибори. Фокін каже, що разом з Кравчуком готовий їхати на окупований Донбас і домовлятися з бойовиками про мир.

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