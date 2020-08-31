В Офісі Президента відреагували на ідею заступника глави української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна щодо повної амністії проросійських бойовиків на Донбасі. Керівник ОП Андрій Єрмак підкреслив, що окремі коментарі Фокіна не показують офіційної позиції України.

Реакція Офісу Президента

Андрій Єрмак пояснив, що більшість позицій, які висловив Вітольд Фокін, відбивають положення перших і других Мінських домовленостей. Про це мовиться на сайті Офісу Президента.

Важливо Є військові злочини, які не підлягають амністії: в Раді та МВС засудили скандальну заяву Фокіна

Єрмак наголосив, що важливо відокремлювати особисту позицію від позиції делегації.

Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом'якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України,

– зазначив Андрій Єрмак.

Він також додав, що амністія не може стосуватися осіб, які:

скоювали воєнні злочини,

захоплювали заручників,

катували та вбивали полонених,

торгували людьми,

брали участь у фінансуванні тероризму;

вчиняли деякі інші тяжкі злочини.

Актуально Досвідчений дипломатичний баланс, – Зеленський про Фокіна і Кравчука в ТКГ

Керівник Офісу Президента також зауважив, що Мінські угоди та пропозиції української делегації з доопрацювання законопроєкту про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу – мовиться виключно про тимчасово окуповані райони.

Є чіткі червоні лінії, які неодноразово окреслював Президент України Володимир Зеленський. Тому позиція української делегації в мінській ТКГ повністю відповідає національним інтересам України,

– заявив очільник ОП.