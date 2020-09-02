Заяви заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна про врегулювання ситуації на Донбасі відповідають винятково його поглядам. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що не погоджується з першим прем'єр-міністром незалежної України.

МЗС готує проєкти технічного завдання на кожен раунд консультацій ТКГ і робочих підгруп – для голови делегації та чотирьох представників підгруп, написав у твіттері Кулеба.

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Резонансні слова Фокіна відповідають винятково поглядам самого Фокіна. Я їх не поділяю,

– зазначив міністр.

Кулеба додав, що міжнародні партнери України не зверталися до МЗС з проханням пояснити позицію України після заяв Фокіна.

Заяви Фокіна про Донбас: що відомо

Фокін запропонував оголосити повну амністію для усіх бойовиків, які воювали на Донбасі. Незважаючи на те, що серед них є ті, хто катували та вбивали українських військових та мирних людей.

Він також наголошував, що після амністії необхідно провести вибори й надати Донбасу особливий статус.

Фактично врегулювання ситуації він бачить у тому, щоб виконати усі умови російських окупантів.

На ці заяви Фокіна відреагували в Офісі Президента. Там наголосили, що слова політика не відображають офіційної позиції держави.

Коли на Фокіна обвалився шквал критики через його заяви, він прокоментував це так: "Якщо прихильники війни бісяться, значить, мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми й збираємося робити".