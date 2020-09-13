Нещодавно перший заступник голови української делегації у ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін відзначився доволі неоднозначними заявами. Після цього мережа просто вибухнула критикою, однак самому Фокіну байдуже на неї.

Реакція Фокіна на критику своїх заяв

Онука Вітольда Фокіна Марія заявила, що йому байдуже на критику у свій бік. Про це вона сказала у програмі "Світське життя" на телеканалі "1+1".

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За словами онуки, Вітольд Фокін користується інтернетом. Марія додала, що Фокін має Viber, Telegram і комп’ютер, а критику про себе він не читає.

Ви знаєте, мені здається, дідусеві… як сказати м'якше… без різниці, що там про нього кажуть. Він знає, що каже. Він чітко розумно підходить до усіх питань. Ось і все,

– сказала вона.

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