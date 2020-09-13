Як Фокін реагує на нищівну критику своїх скандальних заяв про Донбас
Нещодавно перший заступник голови української делегації у ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін відзначився доволі неоднозначними заявами. Після цього мережа просто вибухнула критикою, однак самому Фокіну байдуже на неї.
Реакція Фокіна на критику своїх заяв
Онука Вітольда Фокіна Марія заявила, що йому байдуже на критику у свій бік. Про це вона сказала у програмі "Світське життя" на телеканалі "1+1".
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За словами онуки, Вітольд Фокін користується інтернетом. Марія додала, що Фокін має Viber, Telegram і комп’ютер, а критику про себе він не читає.
Ви знаєте, мені здається, дідусеві… як сказати м'якше… без різниці, що там про нього кажуть. Він знає, що каже. Він чітко розумно підходить до усіх питань. Ось і все,
– сказала вона.
Реакція Фокіна на критику своїх заяв про Донбас: дивіться відео
Скандальні заяви Вітольда Фокіна: головне
- Він запропонував оголосити повну амністію для усіх бойовиків, які воювали на Донбасі. Навіть попри те, що серед них є ті, хто катували та вбивали українських військових та мирних людей.
- Фокін також наголошував, що після амністії необхідно провести вибори й надати Донбасу особливий статус.
- Фактично врегулювання ситуації він бачить у тому, щоб виконати усі умови російських окупантів.
- На ці заяви Фокіна відреагували в Офісі Президента. Там наголосили, що слова політика не відбивають офіційної позиції держави.
- Крім того, з'явилася реакція міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – той назвав слова Фокіна такими, що не відповідають національним інтересам.