Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що перший заступник голови української делегації в мінській ТКГ Вітольд Фокін більше не припускатиметься помилок у своїх висловлюваннях щодо Донбасу.

Скандальні висловлювання Фокіна: коментар Кулеби

За словами Кулеби, скандальні слова Фокіна – це лише його особисті думки, і вони не становлять державної, офіційної позиції України на перемовинах в Мінську. Про це міністр заявив у коментарі "Радіо Свобода".

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Я запевняю вас, що з того, що я знаю з тих засідань, контактів у межах ТКГ, які вже відбулися, пан Фокін займав там офіційну позицію. А цими словами він, очевидно, дозволив собі вийти за межі тієї позиції, яку відстоює в ТКГ, і почав міркувати про речі, які стали дуже резонансними,

– зауважив очільник МЗС.

Він додав, що кожен має право на помилку.

"Давайте не будемо відразу сокирою замахуватися. І я щиро сподіваюся, що пан Фокін продовжить свою роботу у ТКГ, не припускаючись повторно таких помилок", – каже Кулеба.

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