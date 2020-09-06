Кулеба про скандальні заяви Фокіна: Давайте не будемо відразу сокирою замахуватися
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що перший заступник голови української делегації в мінській ТКГ Вітольд Фокін більше не припускатиметься помилок у своїх висловлюваннях щодо Донбасу.
Скандальні висловлювання Фокіна: коментар Кулеби
За словами Кулеби, скандальні слова Фокіна – це лише його особисті думки, і вони не становлять державної, офіційної позиції України на перемовинах в Мінську. Про це міністр заявив у коментарі "Радіо Свобода".
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Я запевняю вас, що з того, що я знаю з тих засідань, контактів у межах ТКГ, які вже відбулися, пан Фокін займав там офіційну позицію. А цими словами він, очевидно, дозволив собі вийти за межі тієї позиції, яку відстоює в ТКГ, і почав міркувати про речі, які стали дуже резонансними,
– зауважив очільник МЗС.
Він додав, що кожен має право на помилку.
"Давайте не будемо відразу сокирою замахуватися. І я щиро сподіваюся, що пан Фокін продовжить свою роботу у ТКГ, не припускаючись повторно таких помилок", – каже Кулеба.
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Про що заявляв Вітольд Фокін
- Він запропонував оголосити повну амністію для усіх бойовиків, які воювали на Донбасі. Навіть попри те, що серед них є ті, хто катували та вбивали українських військових та мирних людей.
- Фокін також наголошував, що після амністії необхідно провести вибори й надати Донбасу особливий статус.
- Фактично врегулювання ситуації він бачить у тому, щоб виконати усі умови російських окупантів.
- На ці заяви Фокіна відреагували в Офісі Президента. Там наголосили, що слова політика не відображають офіційної позиції держави.
- Крім того, з'явилася реакція міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – той назвав слова Фокіна такими, що не відповідають національним інтересам.