Це не наше рішення, – Кравчук про призначення Фокіна
Українська делегація в Тристоронній контактній групі збереться і обговорить скандальні заяви про війну на Донбасі, що лунали від заступника голови делегації Вітольда Фокіна. Голова Делегації Леонід Кравчук наголосив, що не приймав рішення про призначення Фокіна на цю посаду.
Про відставку Фокіна поки що не говорять, але члени української сторони в ТКГ домовились зібратися і обговорити усі "спірні питання". Про це 2 вересня повідомляє "РБК-Україна".
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Що Кравчук каже про Фокіна
Очільник української делегації в ТКГ заявив, що його заступник має обґрунтувати свою позицію щодо війни на Донбасі. Скандальні висловлювання Фокіна обговорять на засіданні, і кожен член делегації висловить свою думку, пише Інтерфакс-Україна.
Це не наше рішення (про призначення Фокіна – 24 канал). Це рішення глави держави. Фокін призначений на цю посаду указом президента,
– наголосив Кравчук.
Кравчук також заявив, що оскільки рішення про призначення Фокіна на посаду приймав не він, то й вирішувати подальшу долю свого заступника не може. За словами Кравчука, їх обох запросили до Офісу Президента і запропонували посади.
На думку Кравчука, Фокін має право висловлювати власну думку. Однак політику потрібно не забувати, що він вже "не просто Фокін, а він – заступник глави делегації, член делегації України в Тристоронній контактній групі". Якщо позиція Фокіна суперечить, наприклад, законпроєкту, який прийняла Рада, висловлювати її він не має права.
Заяви Фокіна про Донбас:
- Фокін запропонував оголосити повну амністію для усіх бойовиків, які воювали на Донбасі. Незважаючи на те, що серед них є ті, хто катували та вбивали українських військових та мирних людей.
- Фокін також наголошував, що після амністії необхідно провести вибори й надати Донбасу особливий статус.
- Фактично врегулювання ситуації на Донбасі Фокін бачить у тому, щоб виконати усі умови російських окупантів.
- На ці заяви Фокіна відреагували в Офісі Президента. Там наголосили, що слова політика не відображають офіційної похиції держави.
- Коли на Фокіна обвалився шквал критики через його заяви, він прокоментував це так: "Якщо прихильники війни бісяться, значить, мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми й збираємося робити".