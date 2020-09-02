Українська делегація в Тристоронній контактній групі збереться і обговорить скандальні заяви про війну на Донбасі, що лунали від заступника голови делегації Вітольда Фокіна. Голова Делегації Леонід Кравчук наголосив, що не приймав рішення про призначення Фокіна на цю посаду.

Про відставку Фокіна поки що не говорять, але члени української сторони в ТКГ домовились зібратися і обговорити усі "спірні питання". Про це 2 вересня повідомляє "РБК-Україна".

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Що Кравчук каже про Фокіна

Очільник української делегації в ТКГ заявив, що його заступник має обґрунтувати свою позицію щодо війни на Донбасі. Скандальні висловлювання Фокіна обговорять на засіданні, і кожен член делегації висловить свою думку, пише Інтерфакс-Україна.

Це не наше рішення (про призначення Фокіна – 24 канал). Це рішення глави держави. Фокін призначений на цю посаду указом президента,

– наголосив Кравчук.

Кравчук також заявив, що оскільки рішення про призначення Фокіна на посаду приймав не він, то й вирішувати подальшу долю свого заступника не може. За словами Кравчука, їх обох запросили до Офісу Президента і запропонували посади.

На думку Кравчука, Фокін має право висловлювати власну думку. Однак політику потрібно не забувати, що він вже "не просто Фокін, а він – заступник глави делегації, член делегації України в Тристоронній контактній групі". Якщо позиція Фокіна суперечить, наприклад, законпроєкту, який прийняла Рада, висловлювати її він не має права.

Заяви Фокіна про Донбас: