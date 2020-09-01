Через проросійські заяви Вітольд Фокін потрапив у базу "Миротворця"
Член української делегації в ТКГ у Мінську Вітольд Фокін "відзначився" своїми проросійськими заявами щодо війни на Донбасі. Через це його внесли в базу даних "Миротворця", а офіційна українська влада почала всіляко від нього відхрещуватися.
Вітольд Фокін – провокатор, підозрюваний у свідомій участі в антиукраїнських пропагандистських заходах, розповідає центр "Миротворець".
Важливо Мої слова потрапили туди, куди треба, – Фокін про реакцію на його заяви щодо Донбасу
Ці заходи спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичного життя в Україні. Фокін заперечує російську агресію, маніпулює суспільно важливою інформацією,
– мовиться на сайті.
Також його звинувачують в участі в спробах легалізації російсько-терористичних формувань на окупованій частині Донецької і Луганської областей.
Вітольд Фокін потрапив у "чистилище" / фото центру "Миротворець"
Що Фокін казав про Донбас:
- Він запропонував свій "шлях до врегулювання ситуації" на Сході України. Зокрема він запропонував оголосити повну амністію для бойовиків усіх без винятку. Попри те, що серед них є багато тих, хто катував і навіть страчував українських військових і цивільних.
- Також Фокін заявив, що після амністії слід провести вибори й надати Донбасу особливий статус. Про виведення російських військ тут не мовиться.
- Сам політик називає це "компромісом", але насправді це повне виконання вимог Росії, яка сама вторглася на українську територію, розпочала війну, а тепер вимагає миру на власних умовах.