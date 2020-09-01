Член української делегації в ТКГ у Мінську Вітольд Фокін "відзначився" своїми проросійськими заявами щодо війни на Донбасі. Через це його внесли в базу даних "Миротворця", а офіційна українська влада почала всіляко від нього відхрещуватися.

Вітольд Фокін – провокатор, підозрюваний у свідомій участі в антиукраїнських пропагандистських заходах, розповідає центр "Миротворець".

Важливо Мої слова потрапили туди, куди треба, – Фокін про реакцію на його заяви щодо Донбасу

Ці заходи спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичного життя в Україні. Фокін заперечує російську агресію, маніпулює суспільно важливою інформацією,

– мовиться на сайті.

Також його звинувачують в участі в спробах легалізації російсько-терористичних формувань на окупованій частині Донецької і Луганської областей.



Вітольд Фокін потрапив у "чистилище" / фото центру "Миротворець"

Що Фокін казав про Донбас: