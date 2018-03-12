Собчак рассказала, что сделает после выборов президента России

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак рассказала, что после выборов президента поедет в двухнедельный отпуск со своей семьей. После этого Собчак планирует начать реализацию своего плана действий, который "приятно удивит".

Об этом кандидат в президенты РФ сказала в эфире радио "Эхо Москвы".

"Я представлю публике конкретный план действий, который начну осуществлять – ну, не 19 марта, потому что все-таки я поеду на две недели со своей семьей отдохнуть от пяти месяцев без выходных. А, начиная с апреля, расскажу конкретную программу своих действий на ближайшие несколько лет. Я думаю, вы будете приятно удивлены", – рассказала Собчак.

К слову, Ксения Собчак в очередной раз настаивает, что выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты является незаконным. В частности, она обратилась в президиум Верховного суда РФ с жалобой на его решение, за которым признается законность действий ЦИК страны во время последней регистрации действующего хозяина Кремля.