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Собчак рассказала, что сделает после выборов президента России

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Ксения Собчак после выборов президента России планирует отдохнуть
Ксения Собчак после выборов президента России планирует отдохнуть / Фото из открытых источников

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак рассказала, что после выборов президента поедет в двухнедельный отпуск со своей семьей. После этого Собчак планирует начать реализацию своего плана действий, который "приятно удивит".

Об этом кандидат в президенты РФ сказала в эфире радио "Эхо Москвы".

"Я представлю публике конкретный план действий, который начну осуществлять – ну, не 19 марта, потому что все-таки я поеду на две недели со своей семьей отдохнуть от пяти месяцев без выходных. А, начиная с апреля, расскажу конкретную программу своих действий на ближайшие несколько лет. Я думаю, вы будете приятно удивлены", – рассказала Собчак.

К слову, Ксения Собчак в очередной раз настаивает, что выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты является незаконным. В частности, она обратилась в президиум Верховного суда РФ с жалобой на его решение, за которым признается законность действий ЦИК страны во время последней регистрации действующего хозяина Кремля.

Теги: Новости политики Новости России Выборы в России 2018 Ксения Собчак
Источник: 24 Канал
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