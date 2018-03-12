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Собчак розповіла, що робитиме після виборів президента Росії

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Ксенія Собчак після виборів президента Росії планує відпочити
Ксенія Собчак після виборів президента Росії планує відпочити / Фото з вільних мереж

Кандидат на пост президента Росії Ксенія Собчак розповіла, що після виборів президента поїде у двотижневу відпустку зі своєю сім'єю. Після цього Собчак планує почати реалізацію свого плану дій, який "приємно здивує".

Про це кандидат у президенти РФ сказав в ефірі радіо "Эхо Москвы".

"Я представлю публіці конкретний план дій, який почну здійснювати – ну не 19 березня, тому що все-таки я поїду на два тижні зі своєю сім'єю відпочити від п'яти місяців без вихідних. А, починаючи з квітня, розповім конкретну програму своїх дій на найближчі кілька років. Я думаю, ви будете приємно здивовані", – розповіла Собчак.

До слова, Ксенія Собчак вкотре наполягає, що висування Володимира Путіна кандидатом у президенти є незаконним. Зокрема, вона звернулася до президії Верховного суду РФ зі скаргою на його рішення, за яким визнається законність дій ЦВК країни під час останньої реєстрації чинного господаря Кремля.

Теги: Новини політики Новини Росії Ксенія Собчак Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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