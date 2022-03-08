Собираем фото и видео для Гааги, – Ким рассказал о захваченной технике и картах врага

На Николаевщине собирают доказательства военных преступлений России. Все данные и документы передадут в Гаагу.

Это поможет отправить Путина и его прихвостней под трибунал. Соответствующее заявление сделал председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Мы собираем фото и видео для обращения в Гаагу. У нас есть перехваты, карты, которые мы находим в технике захватчиков. Есть еще командирские джипы и головные машины. Когда мы сопоставляем карты, то четко видим их планы, их перемещения, их места. Задача в них взять город в кольцо, при невозможности быть по окрестностям,

– сказал глава ОВА.

По словам Виталия Кима, в штабных машинах, которые удалось захватить нашим воинам, найдены документы, позволяющие понять планы российских военных.

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