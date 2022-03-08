Це допоможе відправити Путіна та його посіпак під трибунал. Відповідну заяву зробив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Ми збираємо фото та відео для звернення до Гааги. В нас є перехвати, карти, які ми знаходимо в техніці загарбників. Є ще командирські джипи та головні машини. Коли ми зіставляємо карти, то чітко бачимо їх плани, їх переміщення, їх місця. Задача в них взяти місто в кільце, при неможливості бути по околицях,

– сказав очільник ОВА.

За словами Віталія Кіма, у штабних машинах, які вдалося захопити нашим воїнам, знайдені документи, що дозволяють зрозуміти плани російських військових.

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