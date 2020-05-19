Собирал данные о евреях Коломыи: из полиции уволили скандального копа

В Ивано-Франковской области разгорелся скандал из-за требования полиции к еврейской общине о предоставлении списка и адресов всех ее членов. Как следствие работника полиции Михаила Банка, который и требовал этого, уволили из правоохранительных органов.

О решении этого инцидента на Прикарпатье сообщил народный депутат Александр Дубинский. Он опубликовал в своем фейсбуке ответ министра Арсена Авакова на запрос депутата Игоря Фриса.

Важно Взялись за евреев: полиция требует у местной общины Коломыи адреса и телефоны ее членов

Михаил Банк ранее работал начальником управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области Нацполиции. Впрочем он уволен с этой должности с 15 мая.

Напомню, Банк хотел провести инвентаризацию еврейской областной общины. То есть, провести перепись евреев. От имени своих коллег хочу выразить благодарность министру за адекватную и своевременную реакцию,

– заявил Дубинский.

Скандал с полицией и евреями на Прикарпатье: коротко

Он начался в первой половине мая. Полиция Ивано-Франковской области обратилась к председателю еврейской общины Коломыи. Тогда правоохранители требовали предоставить список и контактные данные всех членов общины.

Хотя сам запрос был направлен еще в феврале, председатель общины Яков Залищикер рассказал, что сначала это восприняли как шутку. Он также отметил, что большинство членов общины являются людьми пожилого возраста.

Когда об этом скандале начали говорить в СМИ, председатель Нацполиции Игорь Клименко назначил служебное расследование. Он заверил, что не допустит преследования по национальному или иному признаку.