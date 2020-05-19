Збирав дані про євреїв Коломиї: з поліції звільнили скандального копа

В Іфано-Франківській області розгорівся скандал через вимогу поліції до єврейської громади щодо надання списку та адрес усіх її членів. Як наслідок працівника поліції Михайла Банка, який і вимагав цього, звільнили з правоохоронних органів.

Про розв'язання цього інциденту на Прикарпатті повідомив народний депутат Олександр Дубінський. Він опублікував у своєму фейсбуці відповідь міністра Арсена Авакова на запит депутата Ігоря Фріса.

Важливо Взялись за євреїв: поліція вимагає в місцевої громади Коломиї адреси та телефони її членів

Михайло Банк раніше працював начальником управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції. Втім він звільнений з цієї посади з 15 травня.

Нагадаю, Банк хотів провести інвентаризацію єврейської обласної громади. Тобто, провести перепис євреїв. Від імені своїх колег хочу висловити подяку міністру за адекватну і своєчасну реакцію,

– заявив Дубінський.

Скандал з поліцією та євреями на Прикарпатті: коротко

Він розпочався у першій половині травня. Поліція Івано-Франківської області звернулася до голови єврейської громади Коломиї. Тоді правоохоронці вимагали надати список та контактні дані усіх членів громади.

Хоча сам запит був надісланий ще у лютому, голова громади Яків Заліщікер розповів, що спершу це сприйняли як жарт. Він також зауважив, що більшість членів громади є людьми літнього віку.

Коли про цей скандал почали говорити у ЗМІ, голова Нацполіції Ігор Клименко призначив службове розслідування. Він запевнив, що не допустить переслідування за національною чи іншою ознакою.