Соблюдал конспирацию: украинец рассказал о "службе" у пророссийских террористов

В период оккупации Славянска украинец 1994 года в должности бойца блокпоста незаконно осуществлял досмотр транспорта и граждан.

Об этом говорится на сайте полиции Донецкой области.

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"В 2014 году узнал от своего соседа, который уже был в составе бандформирований, что они пополняют свои ряды так называемыми ополченцами, и решил присоединиться. Когда Славянск был освобожден, наемник остался в городе", – говорится в сообщении.

Он был убежден, что его деятельность не попадет в поле зрения правоохранителей, поскольку придерживался конспирации – во время "службы" ходил в балаклаве. По его словам "свидетели", с которыми он осуществлял дежурство на блокпосту, сбежали в Донецк.

Украинские правоохранители открыли уголовное производство. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Избежать уголовной ответственности мужчина мог бы, добровольно сдавшись в полицию.

Известно, что с начала 2018 года правоохранители Донетчины выявили 84 участников незаконных вооруженных, 36 из них – задержаны сотрудниками полиции Славянской оперативной зоны.

К слову, Служба безопасности Украины объявила о подозрении двоим так называемым "заместителям министра пророссийских боевиков на Луганщине".