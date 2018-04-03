Дотримувався конспірації: українець розповів про "службу" у проросійських терористів

У період окупації Слов’янська українець 1994 року народження на посаді бійця блокпосту незаконно здійснював огляд транспорту і громадян.

Про це зазначено на сайті поліції Донеччини.

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"У 2014 році дізнався від свого сусіда, який вже був в складі бандформувань, що вони поповнюють свої ряди так званими ополченцями, і вирішив приєднатися. Коли Слов’янськ було звільнено, найманець залишився в місті", – йдеться у повідомленні.

Він був переконаний, що його діяльність не потрапить до поля зору правоохоронців, оскільки дотримувався конспірації – під час "служби" ходив у балаклаві. За його словами, "свідки", з якими він здійснював чергування на блокпосту, втекли до Донецька.



Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Уникнути кримінальної відповідальності чоловік міг би, добровільно здавшись до поліції.

Відомо, що з початку 2018 року правоохоронці Донеччини виявили 84 учасників незаконних збройних, 36 з них – затримані співробітниками поліції Слов'янської оперативної зони.

До слова, Служба безпеки України оголосила про підозру двом так званим "заступникам міністра проросійських бойовиків на Луганщині".