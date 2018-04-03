15:28
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дотримувався конспірації: українець розповів про "службу" у проросійських терористів

812 Читать новость на русском
Проросійські терористи
Проросійські терористи / Фото з вільних джерел

У період окупації Слов’янська українець 1994 року народження на посаді бійця блокпосту незаконно здійснював огляд транспорту і громадян.

Про це зазначено на сайті поліції Донеччини.

Читайте також: П'яний терорист стріляв по зірках: думав, що то безпілотник ЗСУ

"У 2014 році дізнався від свого сусіда, який вже був в складі бандформувань, що вони поповнюють свої ряди так званими ополченцями, і вирішив приєднатися. Коли Слов’янськ було звільнено, найманець залишився в місті", – йдеться у повідомленні.

Він був переконаний, що його діяльність не потрапить до поля зору правоохоронців, оскільки дотримувався конспірації – під час "служби" ходив у балаклаві. За його словами, "свідки", з якими він здійснював чергування на блокпосту, втекли до Донецька.

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Уникнути кримінальної відповідальності чоловік міг би, добровільно здавшись до поліції.

Відомо, що з початку 2018 року правоохоронці Донеччини виявили 84 учасників незаконних збройних, 36 з них – затримані співробітниками поліції Слов'янської оперативної зони.

До слова, Служба безпеки України оголосила про підозру двом так званим "заступникам міністра проросійських бойовиків на Луганщині".

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Новини Донецька Тероризм
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
сьогодні, 15:04 Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
Блог Медіа 296
Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
сьогодні, 14:01 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан 2779
17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
сьогодні, 12:04 17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
Блог Медіа 979
Папа Римский закрыл ад
сьогодні, 10:00 Папа Римский закрыл ад
Іван Яковина 1512
Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
сьогодні, 08:42 Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
Ольга Бродська 517
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук