Соболев собирает подписи в парламенте за увольнение Луценко

Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев начал собирать подписи в парламенте за выражение недоверия генпрокурору Юрию Луценко, что будет способствовать его увольнению.

Об этом депутат рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Около 50 случаев нападений на украинских активистов абсолютно не расследованы. Скорее всего, у них просто есть поддержка в более высоких кругах. По словам Соболева, организаторы коррупции сегодня возглавляют государство.

"Это одна из причин, почему я инициировал отставку Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко, ведь они не просто не справляются со своими обязанностям, не сажают преступников, они сами этим занимаются", – сказал нардеп.

Если чиновники из Полтавы, к примеру, могут украсть что-то в масштабах области, то у Авакова, Луценко и Порошенко вся страна в руках.

Я сейчас собираю подписи в парламенте за выражение недоверия генпрокурору, что будет способствовать его увольнению. Я прошу всех следить, подписался ли ваш депутат. От этого будет зависеть будет ли в Украине и дальше вор на посту Генпрокурора или Министра внутренних дел, или все же это будет человек, который законно будет защищать украинцев. – заявил Соболев.

Он отметил, что на сегодня собрано 57 подписей, но нужно 150 для того, чтобы началось голосование за это решение.

"Нужно, чтобы десятки народных депутатов высказали это мнение письменно, ведь на словах, они все это поддерживают, но не подписывают, потому что боятся. Я думаю, что такие опасения депутатов должны вылечить избиратели. Спросите у своего депутата, за которого голосовали, почему он не подписался за увольнение Луценко, почему он не требует отставки Авакова, почему он не работает на защиту ваших интересов. Это очень эффективная проверка", – добавил Соболев.

Напомним, накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в мае 2019 году хочет "вернуться к политической деятельности". Он подчеркнул, что планирует "доработать до завершения президентских выборов".