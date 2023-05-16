"Собрали только избранных": активисты указали на умалчивание проблем монополистом ДТЭК в Одессе

На прошлой неделе в одесском ДТЭК состоялась встреча между представителями ОСМД и руководителями одесского ДТЭК по вопросу ускоренного перехода с промышленного на гражданский тариф по упрощенной процедуре во время войны.

Встреча прошла на фоне проверки национального регулятора и общественного резонанса, связанного с нарушением прав.

Как сообщают представители общественной организации "Спільна Мета", несмотря на то, что к ним обратилось более 40 домовладений с проблемами по переходу на гражданский тариф, в ДТЭК собрали меньше 10.

"Компания ДТЭК пообещала решить все проблемные вопросы, которые сама ранее создала, но почему-то не пригласили другие жилые комплексы, которые обратились за переводом на бытовой тариф за постановлением НКРЭКУ №1340", – заявил представитель общественной организации Артем Каспарян.

По информации общественных активистов, пригласили только те домовладения, где многолетний изнурительный процесс подключения и так уже практически завершен.

Между тем постановление регулятора №1340 значительно расширяет права ОСМД по переводу на гражданский тариф в военное время и позволяет подключиться в обход бюрократии монополиста, позволив сэкономить на этом годы многократные переплаты на тарифе.

В "Спільна Мета" отмечают, что будут добиваться расширенной встречи уже всех представителей ОСМД с руководителями ДТЭК, а также передадут все полученные жалобы проверяющим.