Зустріч пройшла на тлі перевірки національного регулятора та громадського резонансу, пов’язаного з порушенням прав.

Як повідомляють представники громадської організації "Спільна Мета" незважаючи на те, що до них звернулося понад 40 домоволодінь з проблемами щодо переходу на цивільний тариф, у ДТЕК зібрали менше 10.

"Компанія ДТЕК пообіцяла вирішити всі проблемні питання, які сама раніше створила, але чомусь не запросили інші житлові комплекси, які звернулися за переведенням на побутовий тариф за постановою НКРЕКП №1340", – заявив представник громадської організації Артем Каспарян.

За інформацією громадських активістів, запросили лише ті домоволодіння, де багаторічний виснажливий процес підключення і так практично вже завершено.

Тим часом постанова регулятора №1340 значно розширює права ОСББ щодо переведення на цивільний тариф у воєнний час і дозволяє підключитися минаючі бюрократію монополіста, дозволивши заощадити на цьому роки багаторазових переплат на тарифі.

У "Спільній Меті" зазначають, що добиватимуться розширеної зустрічі вже всіх представників ОСББ з керівниками ДТЕК, а також передадуть усі отримані скарги перевіряючим.