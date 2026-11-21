21 ноября, в День достоинства и свободы, в Киеве почтили память героев Небесной сотни. Мероприятие прошло возле обновленного мемориального комплекса.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в мероприятии. Они возложили лампадки к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни, сообщает 24 Канал.

В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни

Известно, что на церемонию прибыло высшее политическое руководство государства. В частности, там присутствовали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Сергей Корецкий, глава Офиса Президента Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига и другие.

Также к мероприятию присоединились духовенство, дипломаты из разных стран и представители общественных организаций.

Они – герои. Герои Небесной Сотни. Этим все сказано. Их помнят и ими гордятся. Память об этих людях останется навсегда,

– сказал Буданов.

В Киеве почтили память украинцев, погибших во время Революции Достоинства

Напомним, что ежегодно 21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы. В этот день все вспоминают два переломных момента, когда обычные граждане не дали государству скатиться в сторону тоталитаризма и произвола. Речь идет об Оранжевой революции 2004 года и Евромайдане 2013 года. Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за будущее нашей страны.