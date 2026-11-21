Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у заході. Вони поклали лампадки до пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні, передає 24 Канал.

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У Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Відомо, що на церемонію прибули вище політичне керівництво держави. Зокрема там були голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Сергій Корецький, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга тощо.

Також до заходу долучилися духовенство, дипломати з різних країн та представники громадських організацій.

Вони – герої. Герої Небесної Сотні. Цим усе сказано. Їх пам'ятають та ними пишаються. Пам'ять про цих людей залишиться назавжди– сказав Буданов.

У Києві вшанували українців, які загинули під час Революції Гідності

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Нагадаємо, щороку 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Цього дня усі згадують два переломні моменти, коли звичайні громадяни не дали державі скотитися в бік тоталітаризму та свавілля. Йдеться про Помаранчеву революцію 2004 року та Євромайдан 2013 року. Сьогодні згадуємо тих, хто віддав своє життя за майбутнє нашої країни.