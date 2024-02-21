Решающие в войне: как украинцы собирают FPV-дроны

Украинское военное руководство признало, что беспилотные системы имеют решающее значение в войне. В частности, важны FPV-дроны – пока их никогда не бывает достаточно. Поэтому многие украинцы начали собирать их дома самостоятельно, поскольку это быстрее и экономнее.

Минобороны сообщило, что в течение года должно купить около миллиона дронов, еще один миллион БПЛА планируют изготовить в Украине. При этом граждане сначала массово организовывали сборки на закупку дронов, а потом поняли, что можно научиться конструировать их самим. Даже министр цифровой трансформации призвал украинцев собирать беспилотники дома. ZAXID.NET пообщался с волонтерами, которые занимаются производством FPV-дронов, а также с военными о преимуществах и недостатках такого самодельного производства.

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Из ювелирного дела – в пайку дронов

Одна из тех, кто решил собирать дроны дома, – Виолетта Олейник из Черновцов. Ее отец и братья защищают Украину, поэтому женщина сначала собирала деньги на закупку дронов, а когда их доставку приходилось долго ждать, решила сама попробовать их делать. Для этого записалась на бесплатные онлайн-курсы.

Виолетта училась во Львовском художественном училище на витражиста, там получила навыки работы с нужным для производства дронов материалом и инструментом – оловянно-свинцовым припоем и паяльником. Ранее она изготавливала ювелирные украшения, а сейчас мастерит 7-дюймовые FPV-дроны и 8-дюймовые многоразовые бомберы. Первый дрон изготовила в декабре и по состоянию на середину февраля уже отправила на фронт свой 22-й дрон.



Виолетта Олейник научилась собирать дроны на онлайн-курсах / Фото предоставлено героиней

Если купить те детали, которые рекомендованы на курсах, рассказывает Виолетта, под видеоуроки можно научиться делать дроны самому по пошаговой инструкции. Специфических знаний для этого не надо.

Первый дрон я не могла прошить, но нашла других волонтеров, которые занимаются производством дронов профессионально, они мне помогли, заодно и протестировали его. Я его передала на фронт и ждала на отзыв, чтобы понять, стоит ли дальше это делать. Отзывы были хорошие, пилоты отметили и сборку, и полет. И я продолжила дело. Все последующие FPV я прошивала сама,

– вспоминает черновчанка.

Теперь военные дают конкретные запросы на комплектующие и настройки дронов. Взамен волонтеру бросают свои отчеты: как дрон сработал, что им уничтожили, куда он попал. Такие видео Виолетта публикует в соцсетях, и это побуждает людей больше донатить на запчасти. Подписчики волонтера "заказывают" производство дрона для конкретного пилота, если им понравился на видео результат его работы. При этом имя и позиция этих военных сохраняются засекреченными.

Волонтерский фонд "Эйприл"

Львовский юрист Юрий Танасийчук почти год назад создал волонтерский фонд "Эйприл" для помощи армии, а затем начал интересоваться собственным производством дронов-камикадзе. Сразу отказались от самых простых 7-дюймовых и начали делать 8-, 9- и 10-дюймовые дроны Hrim.

Я увидел, что фронт очень нуждается в дронах и очень качественных. Сейчас их делает много кто, но часто это самые дешевые 7-дюймовые. Люди хвастаются, что сделали дрон за 10 тысяч грн, а качества он не имеет. А это человеческие жизни! На каком-то этапе я понял, что в том нет ничего сверхсложного. Нас долго отговаривали, но мы решили попробовать,

– вспоминает Юрий Танасийчук.

Основатель фонда говорит, что запустить процесс было непросто. Маленькое производство очень ресурсозатратное и заниматься им труднее, чем собирать деньги и закупать какую-то технику. При закупке деталей и комплектующих фонд руководствуется тремя основными критериями: цена, качество и время доставки. Если один из них не подходит, от покупки отказываются. Юрий убежден, что дешевить не стоит, а делать нужно добросовестно.



Юрий Танасийчук запустил производство FPV-дронов на базе волонтерского фонда / Фото фонда "Эйприл"

Можно купить в Китае готовый к сборке комплект, он тоже будет летать, но не так. Многое зависит от батареи, питания. О ней мало говорят, но это важно. Туда часто пихают разный шлак. Чтобы сделать батарейку для дрона, надо 12 элементов, каждый из которых стоит 5,8 евро. Себестоимость батареи 3000 грн, если мы ее делаем сами. Но зато этот 8-дюймовый дрон возьмет 1,5 кг веса и точно пронесет ее не менее 10 км. Это удовлетворяет другую нашу цель – максимальное расстояние между операторами дронов и их целями. Кто-то делает батареи с себестоимостью 1400 грн, но так она и летает. Я не вижу в этом смысла: найти деньги, вложить столько времени и ресурсов в дрон, а потом размениваться на дешевые батареи,

– говорит волонтер.

Комплектующие к дронам фонд "Эйприл" заказывает из разных стран – Китая, Чехии, Нидерландов. Однако, если есть возможность купить их в Украине, то так и делают, чтобы оставить максимум денег дома. Кое-что волонтеры умеют делать сами: например, нарезать рамы из листа карбона. Все вспомогательные элементы, пластмассовые детали сами печатают на 3D-принтере.

Видеокамера и блок управления дрона продаются уже готовые. Даже если уметь их паять, говорит Юрий, это выйдет дороже, чем купить готовый промышленный вариант, который соответствует критериям. Микросхемы есть готовые, их надо только правильно запаять.

К слову, девушки у нас лучше с тем справляются, чем парни. И это важный аспект. Мы привлекаем как можно больше девушек, потому что каждого из ребят ждет мобилизация, никто от этого "петлять" у нас не будет,

– говорит Юрий Танасийчук.



Волонтеры паяют дроны в волонтерском центре "Эйприл" / Фото предоставлено Юрием Танасийчуком

Преимуществами собранных волонтерами дронов является то, что они имеют весь функционал, который нужен для милитарного дрона, – связь, грузоподъемность. Какие дроны делать – волонтеры знают из запросов военных, они предоставляют им перечень технических характеристик.

Это вопрос удобства для того оборудования, которое они имеют, чтобы не искать дополнительного. Например, тип связи. Есть два модуля, на которых работают военные, есть разные частоты. Если у нас нет конкретного запроса, мы даем универсальную частоту, с которой легко перейти на другую. Военным такое подходит тоже, но для следующей партии они нам уже дают конкретные характеристики,

– объясняет волонтер.

Есть еще дроны-бомберы, которые сбрасывают снаряды и возвращаются. Но их в "Эйприл" делают только для сверхопытных пилотов ударных БПЛА. Опасность в том, что, когда враг перехватывает сигнал наших дронов, то он может запеленговать, куда он возвращается, и выдать дислокацию украинских военных.

Каждый дрон перед практическим применением проверяют. Их подсоединяют к батарее и делают запуск, и только после проверки военные выезжают с ним на позиции. Первую партию дронов фонда "Эйприл" тестировали целый октябрь, а в ноябре получили отчеты от ВСУ, что они успешно отработали. По состоянию на январь 2024 года фонд отправил на фронт 150 дронов собственного производства, замечание было только по спайке одного элемента.

Где научиться собирать дроны

Бесплатное онлайн-обучение для самостоятельного изготовления беспилотников проводит Victory Drones: курс "Инженер БПЛА" даст основные знания по инженерии беспилотных летательных аппаратов и подготовит к сборке и ремонту дронов, а "Народный FPV" предоставляет пошаговую инструкцию по сборке и настройке 7-дюймового FPV-дрона.

Виолетта Олейник является выпускницей именно этих курсов. По ее словам, там все понятно и доступно. Есть протокол проверки дрона, есть определенные правила пайки. Если она не соответствует образцу, ее надо переделывать до тех пор, пока она не получится идеальной.

На каждую деталь нужно фиксированную температуру, иначе она сгорит, а все детали очень дорогие. Но выяснилось, что есть паяльники, в которых можно настраивать нужную температуру. Есть тренировочные платы для обучения. Поэтому людям, которые вообще этого никогда не делали, достаточно купить рекомендованные инструменты и материалы и начинать учиться,

– уверяет Виолетта Олейник.

Итогом обучения курса "Народный FPV" является изготовление дрона, который проверяют менторы программы. Чтобы проверить качество самодельных дронов, можно их показать инженерам или волонтерам, которые имеют опыт в сборке или тестировании БПЛА.



Научиться собирать дроны можно по видеоинструкции на бесплатных онлайн-курсах / Фото Виолетты Олейник

Юрий Танасийчук говорит, что их волонтеры учились собирать дроны из англоязычных видео. Есть также ролики на украинском с инструкцией от волонтерского проекта SocialDrone.

Мы из гуманитариев стали мастерами. Среди нас нет ни одного инженера. Во Львове есть ребята, которые хорошо в этом разбираются, но они свою работу позиционируют как личный коммерческий продукт, закрылись и не готовы делиться наработками. Поэтому к определенным вещам мы сами дошли и теперь можем креативить как конструкторское бюро,

– говорит волонтер.

В фонде "Эйприл" проводят обучение для военных и гражданских, которые готовы поволонтерить. Под руководством ментора научиться собирать дрон можно за 4 – 5 часов, убежден Юрий Танасийчук.

Преимущества и недостатки самодельного производства дронов

Большие фонды помогают адресно военным частям, говорит Виолетта Олейник, а отдельные волонтеры закрывают запросы конкретных маленьких подразделений и делают это в меньшем количестве, но оперативнее. А дроны сейчас нужны на всех направлениях.

Тем более, что распыленность производителей уменьшает угрозу поражения этих центров врагом, убеждена волонтер.

Производство дронов быстро модифицируется, улучшается, волонтерские группы подхватывают и делятся наработками.

Мавики, которые покупают за рубежом, используют больше для наблюдения. У них качественная камера, мощная батарея. На определенных участках фронта они постоянно висят в воздухе, как только разряжается батарейка – заменяют на новую и снова поднимают. А FPV используется для поражения, они дешевле по себестоимости, это фактически одноразовый снаряд. Раньше и заводские дроны использовали для сбросов боеприпасов, а теперь нет смысла их так тратить,

– говорит Виолетта.



Виолетта Олейник пересылает дроны подразделению, в котором служит ее папа / Фото предоставлено героиней

В то же время Юрий Танасийчук убежден, что идея массового производства дронов правильная, но ее сложно практически реализовать.

100 тысяч людей – это 100 тысяч способов принятия решений, как делать спайку. А потом его еще надо прошить. Человек, который этим занимается, должен к каждому другому дрону найти подход. Это тормозит процесс,

– говорит Юрий Танасийчук.

Тем более массовый спрос на комплектующие сразу повысил их стоимость, и волонтеры, которые занимаются этим системно, это почувствовали.

Юрий советует: если человек хочет научиться конструировать беспилотники, стоит попробовать, но вместо того, чтобы раз собрать дрон на кухне, лучше задонатить тем, кто этим занимается более профессионально.



Львовский фонд отправил уже 150 дронов военным / Фото фонда "Эйприл"

Мнение военных

Сами военные советуют волонтерам, которые хотят паять дроны, контактировать с конкретным подразделением и делать под их запросы.

Мощность батареи зависит от задач: работаем по линии фронта или летим на дальнее расстояние; нужно поразить стационарный объект или цель в движении. В соответствии с задачами и нужно подбирать батареи и другие комплектующие. Также замечу, что "банки" (аккумуляторы, из которых составляют батареи) не должны быть от неизвестных производителей. Считается, что лучшие "банки" делают Molicel и Samsung,

– говорит оператор дронов одной из бригад на передовой Вячеслав, который попросил не называть его фамилии.

Главной ошибкой при самодельном производстве дронов военнослужащий называет использование комплектующих от неизвестных брендов. Берут дешевые, а потом они не работают.

У нас такое случалось: нам дали 5 дронов, которые собраны непонятно из чего – комплектующие не имели никаких подписей. И даже моторы оказались с браком. Несмотря на то, что главный замысел FPV – это дешевизна, которая дает массовость производства, использование самых дешевых деталей не является хорошей идеей. Потому что такие дроны либо не будут летать, либо откажут в определенный момент, либо добавят нам очень много проблем с их настройкой,

– говорит оператор БПЛА.

Он отмечает, что организация небольших производств дронов имеет смысл. Но таким производителям стоит контактировать непосредственно с группой пилотов, которые будут ими пользоваться. Они напрямую договорятся о потребностях, и это производство будет обеспечивать конкретных пользователей, получая практически моментальный фидбек.

Пилот БПЛА Вячеслав советует контактировать производителям дронов непосредственно с военными, которые ими будут пользоваться (фото предоставлено героем).



Пилот БПЛА Вячеслав советует контактировать производителям дронов непосредственно с военными, которые ими будут пользоваться / Фото предоставлено героем

В общем волонтеры говорят, что количество запросов на дроны превышает их возможности. Поэтому мастерские работают часто до комендантского часа и без выходных. Людей, которые готовы учиться изготавливать БПЛА, достаточно, но не хватает возможностей для их привлечения, говорит основатель волонтерского фонда Юрий Танасийчук.

Поддержать производство дронов фонда "Эйприл" можно здесь, Виолетты Олейник – здесь.