Это происходит перед маневрами "Запад-2021", – депутат Европарламента о беженцах из Беларуси

Литва страдает от наплыва нелегальных беженцев из Ирака, Ирана и Сирии на границе с Белоруссией, которая отказалась их сдерживать. В Евросоюзе оценивают ситуацию как гибридную атаку перед проведением маневров "Запад-2021".

Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, забор на литовско-белорусской границе имеет смысл и его уже строят.

К теме Мы не будем ждать ситуации, как в Крыму, – литовский депутат о действиях Беларуси

Кроме этого, литовский парламент 13 июля 2021 года принял резолюцию для отражения гибридных атак от недружественных стран. Наплыв мигрантов на границе с Беларусью считают разновидностью гибридной атаки. Обо всех событиях на границе и внешнем натиске Литва сообщает своим партнерам в ЕС и НАТО.

Это необычная ситуация. Это все происходит перед маневрами "Запад-2021" и подкидывает "интересные" мысли о том, что может произойти во время маневров,

– заявил Ауштрявичюс.

Политический сигнал для Евросоюза

В сентябре 2021 года планируют провести совместные военные учения Вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021". Проведение маневров представляет потенциальную угрозу для Украины. Страна-агрессор формирует дивизии вдоль границ с Украиной и странами НАТО.

Литовский политик отметил, что ситуацию отслеживают в Брюсселе и столицах всех стран. По этому случаю в Европарламенте провели совместное заседание комитета по иностранным делам, комитета по правовым вопросам с участием руководителя агентства европейской пограничной и береговой службы Frontex.

"Все понимают, что происходит. Мы говорим о политическом сигнале", – подчеркнул Ауштрявичюс.

Он акцентировал, что со стороны Беларуси в Европе не видят уменьшения враждебной или гибридной деятельности. Результатом таких действий станет введение комплекса дополнительных санкций.

"В нем может быть много разных влияний", – резюмировал Ауштрявичюс.

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс о гибридной атаке: смотрите видео