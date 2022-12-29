События в Карабахе похожи на войну в Украине, ведь Азербайджан борется за свои земли, – Чаленко

Азербайджан продолжает поддерживать Украину не словом, а делом. В канун Нового года более 170 подписчиков телеграмм-канала Azfront в городах Баку, Сумгаит и Гянджа за короткий срок собрали более 40 тысяч евро.

Эти деньги потратили на закупку 15 промышленных генераторов, сообщает 24 канал. Технику уже передали в Украину и установили в населенных пунктах Харьковской области, где критическая инфраструктура больше всего пострадала от атак агрессора.

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Как Азербайджан помогает украинцам

Преодолеть Украине энергетический кризис Азербайджан помогает и на официальном уровне. После первых ракетных атак на критическую инфраструктуру правительство приняло решение о передаче нашей стране необходимого оборудования.

"По состоянию на сегодня это уже 122 генератора и 45 трансформаторов, которые переданы централизованно. При этом, чтобы их передать, не нужно было делать никаких донорских конференций, никаких заявлений, достаточно было буквально одного телефонного разговора министров энергетики Украины и Азербайджана, чтобы в течение двух недель необходимое оборудование уже оказалось в нашей стране", – отметил политолог Игорь Чаленко.

Азербайджан передал Украине генераторы / Иллюстративное фото Shutterstock

В общем Азербайджан материально поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Еще в феврале 2022 года передали более 130 тонн медикаментов и медицинского оборудования. А во время украинского топливного кризиса азербайджанская государственная нефтяная компания бесплатно направила более 200 тысяч литров разных видов топлива и еще более тысячи тонн медикаментов.

Кроме того, наши союзники оплатили восстановление школы в Ирпене и приняли в реабилитационных центрах Баку и Габалы 58 украинских детей.

Конфликт в Карабахе можно сравнить с войной в Украине не по масштабу, но по сути, – Чаленко

По мнению специалистов, Азербайджан, как никто другой, понимает Украину, потому что уже много лет пытается искоренить сепаратизм, порожденный Россией.

Мы видели как пророссийские ставленники в том же Донбассе пытались расшатывать ситуацию, делали все, чтобы установить контроль через конфликт в регионе. То же сейчас делается в Карабахе, где российский ставленник, еще и миллиардер, господин Рубен Варданян, был назначен "главой правительства" непризнанного Карабаха и руководит сегодня сепаратистами, – подчеркнул Чаленко.

Политолог утверждает, что конфликт в Карабахе можно сравнить с войной в Украине не по масштабу, но по сути. У нас был незаконно аннексирован Крым и часть Донбасса, так же и Азербайджан потерял 20% своей территории в 1990-х годах. Проводит эксперт аналогию и с разницей в Буче, ведь в азербайджанской деревне Ходжалы в 1992-м убили 500 мирных жителей.

Как и украинцы, миллионы азербайджанцев были вынуждены покинуть собственные дома и стать беженцами. А 2 года назад, когда карабахский конфликт возобновился, более 80 населённых пунктов Азербайджана были также под ракетными обстрелами. И в обоих конфликтах сторону агрессора поддерживает Иран, снабжая как Россию, так и Армению боеприпасами.

Мы сейчас боимся, что Иран передаст ракеты россиянам, атакующим Украину. Та же ситуация произошла с передачей 600 ракет сепаратистам в Карабахе. Похожая ситуация сейчас с передачей иранских беспилотников для использования Арменией, – подчеркнул Игорь Чаленко.

В то же время все чаще пытаются показать, что именно Азербайджан является агрессором. В частности, недавно в СМИ обвиняли местных эко-активистов, якобы безосновательно перекрывших автомагистраль, ведущую в Армению из города Ханкенди. Главной причиной является протест против эксплуатации золотых месторождений на азербайджанской территории, которая подконтрольная ныне военными России, утверждает политолог.

"Автомагистраль перекрывают исключительно для военной техники. Эта ситуация сегодня фабрикуется господином Варданяном, который пытается показать всему миру, что якобы Азербайджан является неким агрессором", – добавляет эксперт.

По мнению политолога, полномасштабная война в Украине и нынешняя ситуация в Карабахе должны быть под пристальным контролем Запада, чтобы не допустить еще большего усугубления конфликтов. А Украина и Азербайджан и дальше должны поддерживать друг друга, ведь это государства с активной позицией, на стороне которых международное право.

Игорь Чаленко о помощи Азербайджану Украине – смотрите видео