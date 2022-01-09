События в Казахстане: почему Путину это может не понравиться

1. Kaрим Масимов, глава Комитета национальной безопасности Казахстана, ближайший и вернейший соратник Назарбаева о не просто уволен, а арестован.

Считалось, что Масимова Назарбаев оставил во главе главной спецслужбы страны присматривать за своим преемником президентом Токаевым.

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2. Теперь Максимова и его людей обвинят и в организации мятежа.

Подавление волнений все отчетливей принимают форму верхушечного переворота и жесткого освобождения действующего президента от опеки предыдущего. Хотя не исключено, что ему как-то удастся частично восстановить контроль.

3. Владимиру Путину может все это не понравиться по двум причинам.

Во-первых, он не мог не примерять на себя схему с преемником, работающим под опекой бывшего президента и под надзором своих людей в его команде.

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4. Во-вторых, у Путина были прекрасные деловые и личные отношения не только с Назарбаевым, который надежно держал в спокойствии юго-восточный фланг России, но и с Масимовым. Они сложились, когда Владимир Путин и Карим Масимов были премьер-министрами своих стран, и даже раньше.

5 Обвинения в адрес спецслужб тоже не соответствуют современной российской практике. Они здесь наоборот последнее прибежище государства.

6. Приглашение войск ОДКБ помогает президенту Токаеву не только получить ценное подкрепления для собственной силовой операции, но и успокоить Путина. Показать, что гонения на его бывших соратников и союзников в казахстанской власти, никак не означают смены курса, наоборот, сближают Казахстан и Россию.