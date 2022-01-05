Казахстан всегда старался не втягиваться в противостояние России с Западом, поддерживать настоящий, а не выдуманный, как у недавнего Лукашенко, баланс, быть дружественным и Западу, и России (и Китаю), и другим, а не просто использовать их противоречия, как белорусская власть.

Важно Чему учат события в Казахстане диктаторов России и Беларуси

Кремль молчит

Зато в России, едва наступить утро, успевшие проснуться полуофициальные спикеры и замещающие их государственные издания немедленно обвинили Запад в раскачивании ситуации, подготовке революции, белорусском сценарии и тому подобном.

Настоящие официальные спикеры — МИД и Кремль — пока молчат. Но если они выскажутся в том же духе, Казахстану придется думать, что делать с этим нарративом ближайшего союзника и второго по размеру соседа.

По теме Взрывы и сотни задержанных: в Казахстане дальше протесты, СМИ пишут о захвате акимата в Алматы

Какой будет реакция Запада

Думать придется и Западным политикам. Казахстан не принадлежит ни миру западных демократий, ни к числу ближайших Западных союзников. Поэтому вряд ли западная пресса и часть западных спикеров будут обращаться с ним особенно бережно. Это значит, что происходящее там с легкостью впишут в универсальный сюжет демократической революции народа против тирании.

После того, как СМИ сделают это, западным политикам будет трудно не подключиться к поддержке протестующих и критике властей, а Казахстану не ответить им.

Так казахстанские протесты, которым радуются противники Москвы, и автократий, могут приблизить Казахстан к Москве.

Хотя в Казахстане есть недовольные среди обычных граждан и в элите, география Казахстана избавляет его от сюжета, который доминирует в государства бывшей европейской части СССР: с кем вы — с Москвой, или с демократической Европой.

Когда ты не между Россией и Европой, а между Россией и Китаем, бегство от географии еще менее реально. Кыргызстан, где власть в результате протестов менялась трижды, во внешней политике не изменила своей географии.

По теме Казахская полиция обещает не задерживать протестующих

Энергетический фактор

У Запада есть дополнительный повод проявлять осторожность в отношении Казахстана. Россия добывает и экспортирует свои ресурсы сама, Казахстан – в рамках совместных предприятий с западными компаниями. В основном нефть: бытовой газ (пропан-бутан) — ее побочный продукт.

Рост мировых цен на нефть и природный газ мог быть воспринят правительством и компаниями-партнерами как повод поднять цены на чуть ли не самый дешевый в мире балонный газ. И как часто бывает, правительство явно переоценило, довольство и спокойствие граждан.

Хто такий Назарбаєв – дивіться відео