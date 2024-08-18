Об этом в очередной раз подчеркнул в разговоре с 24 Каналом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что противник в Донецкой области сосредоточил подразделения из состава группы войск "Юг" и "Центр".

Смотрите также ВСУ "минуснули" мост в селе Званное на Курщине: показываем на карте, где оно расположено

Россияне не уменьшат давление в Донецкой области

Коваленко отметил, что российское командование из-за ситуации в Курской области может снимать войска с других направлений, например, ослабить группу войск "Днепр" (зона ответственности на левобережной Херсонщине) или группу войск "Восток" и "Запад". Однако, по его словам, уменьшать давление на Торецком и Покровском направлении оккупанты не планируют.

По состоянию на сейчас, на 2 неделю курской операции, они оттянули несколько подразделений из разных плацдармов, до 6 тысяч личного состава. Сейчас курская группировка увеличилась до почти 15 тысяч человек, но этого все равно России недостаточно, чтобы держать линию боевого соприкосновения в статическом состоянии,

– объяснил Коваленко.

На Курщине россиянам надо хотя бы 30 тысяч бойцов

Россияне не могут остановить зону расширения контроля Сил обороны Украины в Курской области, поэтому будут вынуждены отправлять туда подразделения с других направлений фронта. По словам военно-политического обозревателя, чтобы стабилизировать линию боестолкновения на Курщине, россиянам нужно не менее 30 тысяч человек, сегодня у них такого ресурса нет.

"Поэтому в ближайшее время будем наблюдать за тем, как они будут с других направлений забирать еще больше своих сил и средств, соответственно, определенное из них будет настолько истощено, что не сможет не только держать темп наступательных действий, а даже оборонительных. Но таким станет не Торецко-Покровское направление", – уверен Коваленко.

Более 2 тысяч бойцов курской группировки – в плену

Коваленко рассказал, что на Курщину российское командование передислоцировало подразделения из состава группы войск "Север": 272 мотострелковый полк, 138 отдельную мотострелковую бригаду.

Были также отправлены бойцы 810 отдельной бригады морской пехоты, которые пытались выбить украинские подразделения с плацдарма в районе села Крынки (Херсонская область), после чего были отправлены на Покровское направление, а оттуда в Курскую область.

Также группа войск "Запад" (Купянское направление) отдала 2 батальона для Курщины. Уже 2,5 тысячи из курской группировки – это пленные. Думаю, россияне будут получать усиление, вероятно, из группы войск "Днепр", будут перетягивать войска с юга, хотя логистика неудобная,

– отметил военно-политический обозреватель.

В российских СМИ появилась информация, что противник привлек на Курщине "космическую пехоту". Мотострелками стали военные личного состава из подразделений воздушно-космических сил.