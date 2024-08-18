Про це вчергове наголосив у розмові з 24 Каналом військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що противник на Донеччині зосередив підрозділи зі складу групи військ "Юг" і "Центр".

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Росіяни не зменшать тиск в Донецькій області

Коваленко зазначив, що російське командування через ситуацію в Курській області може знімати війська з інших напрямків, наприклад, послабити групу військ "Днєпр" (зона відповідальності на лівобережній Херсонщині) або групу військ "Восток" і "Запад". Однак, з його слів, зменшувати тиск на Торецькому й Покровському напрямку окупанти не планують.

Станом на зараз, на 2 тиждень курської операції, вони відтягнули декілька підрозділів з різних плацдармів, до 6 тисяч особового складу. Нині курське угруповання збільшилось до майже 15 тисяч осіб, але цього все одно Росії недостатньо, щоб тримати лінію бойового зіткнення в статичному стані,

– пояснив Коваленко.

На Курщині росіянам треба хоча б 30 тисяч бійців

Росіяни не можуть зупинити зону розширення контролю Сил оборони України в Курській області, тому будуть змушені відправляти туди підрозділи з інших напрямків фронту. Зі слів військово-політичного оглядача, щоб стабілізувати лінію боєзіткнення на Курщині, росіянам потрібно не менше 30 тисяч осіб, сьогодні в них такого ресурсу немає.

"Тому найближчим часом будемо спостерігати за тим, як вони будуть з інших напрямків забирати ще більше своїх сил та засобів, відповідно, певний з них буде настільки виснажений, що не зможе не лише тримати темп наступальних дій, а навіть оборонних. Але таким стане не Торецько-Покровський напрямок", – впевнений Коваленко.

Понад 2 тисяч бійців курського угруповання – в полоні

Коваленко розповів, що на Курщину російське командування передислокувало підрозділи зі складу групи військ "Сєвєр": 272 мотострілецький полк, 138 окрему мотострілецьку бригаду.

Були також відправлені бійці 810 окремої бригади морської піхоти, які намагалися вибити українські підрозділи з плацдарму в районі села Кринки (Херсонська область), після чого були відправлені на Покровський напрямок, а звідти в Курську область.

Також група військ "Запад" (Куп'янський напрямок) віддала 2 батальйони для Курщини. Вже 2,5 тисячі з курського угруповання – це полонені. Думаю, росіяни будуть отримувати підсилення, ймовірно, з групи військ "Днєпр", будуть перетягувати війська з півдня, хоча логістика незручна,

– зазначив військово-політичний оглядач.

В російських ЗМІ з'явилась інформація, що противник залучив на Курщині "космічну піхоту". Мотострілками стали військові особового складу із підрозділів повітряно-космічних сил.