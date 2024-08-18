Відомо, що другий міст знищили біля села Званне. Де воно розташоване на карті – показує 24 Канал.

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Де Повітряні сили знищили другий міст

Російські пропагандисти почали бідкатися на знищення другого мосту в Курській області ввечері 17 серпня. Вже у неділю, 18 серпня, Повітряні сили підтвердили що завдали успішного удару по мосту.

Відомо, що переправа через річку Сейм розташована біля села Званне Курської області. Це невелике село у Глушковському районі, яке розташоване за 7 кілометрів від Глушкового на Курщині й близько за 20 кілометрів від українського кордону. Згідно з відкритими даними, у населеному пункті станом на 2010 рік проживало близько 1800 осіб.

Де село Званне, де Повітряні сили знищили міст: дивіться на мапі

Міст, який знищили українські захисники: дивіться на карті

Тепер у російських військових залишився лише один міст. Він розташований на околицях села Кариж Курської області. Однак росіяни також намагаються зводити понтонні переправи на логістичних маршрутах.

Раніше українські захисники знищили міст в районі селища Глушкове. Микола Олещук показав кадри влучної роботи, а також наголосив, що Сили оборони б'ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника.

Відомо, що обидва знищені мости ворог використовував для постачання озброєння, їжі тощо для російських загарбників. Після знищення першого мосту кремлівські пропагандисти почали бідкатися, мовляв, 700 російських військових могли опинитися в оточенні на території Курської області.