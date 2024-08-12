Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Мигдаль, отметив, что события на Курщине свидетельствуют о провале российской разведки. Причины тут могут быть разными.

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Тут конкретных данных нет. Бывают ситуации, когда корректные данные от разведки не конвертируются в правильные решения от командования. Но возможно и то, что разведка просто проспала все.

Может быть из-за того, что командование и политическое руководство не верит аналитикам и источникам разведки. Может быть, что из-за того, что информация от разведки должна привести к сильным изменениям политики и к кардинальным решениям. А командование или политическое руководство не хочет этого делать,

– сказал Мигдаль.

В любом случае эти события следует считать неудачей России. Оккупанты не были готовы к такой ситуации. А сама операция была действительно удачно организованной.

Чего ожидать дальше

Как отметил Мигдаль, видно, что российские подразделения находились в состоянии паники или серьезного стресса. Хотя в Кремле решили публично на это никак не реагировать.

Путин на заседании совбеза охарактеризовал все как "провокацию", после чего начал обсуждать туризм. Там похоже реагировали на взрывы в Крыму, удары по стратегическим аэродромам и т.п.

Конечный вердикт относительно того, насколько успешна операция, можно будет вынести через несколько недель. Тогда увидим развитие событий. То, что россияне вынуждены перебрасывать подразделения с Донецкого направления, которые были в наступлении, в Курскую область – это, безусловно, была одна из тактических целей операции. Она достигнута,

– отметил Мигдаль.

Обратите внимание! Над Курском в ночь на 12 августа снова раздавались взрывы. Местные слышали по меньшей мере 3 – 4 взрыва.