Про це 24 Каналу розповів експерт з питань безпеки Сергій Мигдаль, зауваживши, що події на Курщині свідчать про провал російської розвідки. Причини тут можуть бути різними.

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Тут конкретних даних немає. Бувають ситуації, коли коректні дані від розвідки не конвертуються у правильні рішення від командування. Але можливо й те, що розвідка просто проспала все.

Може бути через те, що командування та політичне керівництво не вірить аналітикам і джерелам розвідки. Може бути, що через те, що інформація від розвідки має привести до сильних змін політики і до кардинальних рішень. А командування чи політичне керівництво не хоче цього робити,

– сказав Мигдаль.

У будь-якому випадку ці події варто вважати невдачею Росії. Окупанти не були готові до такої ситуації. А сама операція була дійсно вдало організованою.

Чого очікувати далі

Як наголосив Мигдаль, видно, що російські підрозділи перебували в стані паніки або серйозного стресу. Хоча в Кремлі вирішили публічно на це ніяк не реагувати.

Путін схарактеризував все як "провокацію" на засіданні радбезу, після чого почав обговорювати туризм. Там по-схожому реагували на вибухи в Криму, удари по стратегічних аеродромах тощо.

Кінцевий вердикт щодо того, наскільки успішна операція, можна буде винести через кілька тижнів. Тоді побачимо розвиток подій. Те, що росіяни змушені перекидати підрозділи з Донецького напрямку, які були в наступі, до Курської області – це, безумовно, була одна з тактичних цілей операції. Вона досягнута,

– зазначив Мигдаль.

Зверніть увагу! Над Курськом в ніч на 12 серпня знову лунали вибухи. Місцеві чули щонайменше 3 – 4 вибухи.