Есть сообщения, что Россия хочет использовать срочников, чтобы попытаться отразить наступление Украины на своей территории. Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес рассказал 24 Каналу, что это свидетельствует об отчаянии кремлевской власти. Путин избегает мобилизации в Москве и Санкт-Петербурге, ведь не хочет, чтобы там почувствовали последствия войны, которую Россия начала против Украины.

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Проблемы в России

Бен Ходжес отметил, что в Москве сталкиваются с проблемами кадрового обеспечения. Значительная часть граждан покинула Россию за последние несколько лет, поэтому там ощущается нехватка рабочей силы.

Я считаю, что им (руководству России – 24 Канал) придется принимать сложные решения для урегулирования проблемы с кадрами,

– сказал он.

Объявят ли в России мобилизацию

По мнению генерал-лейтенант в отставке, объявление мобилизации в России было бы не популярным решением кремлевской власти, что привело бы к возмущению в обществе. По его мнению, именно поэтому Владимир Путин недавно посещал Чечню.

Все для того, чтобы найти больше людей, чтобы избежать сложного политического решения по мобилизации,

– высказался Ходжес.

Операция в Курской области

События в Курской области негативно влияют на ситуацию в России, в частности политическое, военное и экономическое положение Кремля.

Путин умеет дистанцироваться от катастроф внутри России. То, что он недавно побывал в Азербайджане и Чечне во время этих событий является примером того,

– отметил генерал-лейтенант в отставке.